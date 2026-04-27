Grünes Trikot für Skisprung-Nachwuchs: FIS plant U23-Wertung

Der Internationale Skiverband (FIS) plant die Einführung einer U23-Wertung im Skisprung-Weltcup, um den Fokus stärker auf die Förderung des Nachwuchses zu legen. Der führende Springer in dieser Wertung soll ein grünes Trikot tragen.

Die Vorfreude auf die kommende Skisprung -Saison steigt, obwohl sie noch einige Monate entfernt ist. Nun sickern Details durch, die eine bedeutende Neuerung im Weltcup -Format versprechen.

Neben den traditionellen Wettbewerben um Siege und den Gesamtweltcup könnte ab dem kommenden Winter ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden: der Kampf um das grüne Trikot. Diese Information bestätigte FIS-Renndirektor Sandro Pertile in einem Interview mit 'skijumping.pl'. Konkret plant der Internationale Skiverband (FIS) die Einführung einer separaten U23-Wertung, um den Fokus stärker auf die Förderung des Nachwuchses zu legen.

Das Konzept sieht vor, dass der führende Springer in der U23-Wertung ein spezielles Trikot tragen wird, welches voraussichtlich die Farbe Grün haben wird. Pertile verweist auf ähnliche Modelle in anderen Sportarten, wie beispielsweise der Tour de France, wo ebenfalls eine Wertung für die besten Nachwuchsfahrer existiert. Ziel ist es, junge Talente stärker in den Fokus zu rücken und ihre Entwicklung gezielt zu unterstützen.

Die Einführung dieser Wertung soll nicht nur eine zusätzliche sportliche Herausforderung darstellen, sondern auch eine Plattform bieten, um zukünftige Skisprungstars zu identifizieren und zu fördern. Die FIS erhofft sich dadurch eine größere Sichtbarkeit und Anerkennung für die Leistungen der Nachwuchssportler. Eine feierliche Siegerehrung für die U23-Wertung ist für das Saisonfinale in Planica geplant, was die Bedeutung dieser Neuerung zusätzlich unterstreicht.

Pertile betonte jedoch, dass die primäre Intention darin besteht, eine spezielle Rangliste zu etablieren, die den Fokus auf den Nachwuchs lenkt und eine nachhaltige Förderung ermöglicht. Die endgültige Entscheidung über die Einführung der U23-Wertung und des grünen Trikots steht noch aus und wird voraussichtlich auf dem nächsten FIS-Kongress im Mai getroffen werden. Sollte die Neuerung beschlossen werden, hätte in der vergangenen Saison Österreichs Stephan Embacher, ein 20-jähriger Skisprung-Hoffnungsträger, den Titel in der U23-Wertung gewonnen.

Embacher zeigte bereits in der abgelaufenen Saison starke Leistungen und belegte den sechsten Platz im Gesamtweltcup. Auch bei den Damen hätte die slowenische Skisprung-Sensation Nika Prevc das grüne Trikot gewonnen. Diese Beispiele verdeutlichen das Potenzial der U23-Wertung, talentierte Springerinnen und Springer zu würdigen und ihre Karriereentwicklung zu unterstützen. Die FIS hofft, dass diese Initiative einen positiven Einfluss auf die Zukunft des Skisprungs haben wird und dazu beiträgt, eine neue Generation von Weltklasse-Athleten hervorzubringen.

Die Einführung des grünen Trikots soll somit ein Symbol für die Förderung des Nachwuchses und die Investition in die Zukunft des Skisprungs werden. Es wird erwartet, dass diese Neuerung das Interesse an den Nachwuchswettbewerben steigert und den jungen Athleten zusätzliche Motivation bietet, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Die FIS plant, die U23-Wertung kontinuierlich zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen, um sicherzustellen, dass sie ihren Zweck erfüllt und einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung des Skisprungs leistet





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