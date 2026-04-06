Grüner Strom gegen steigende Energiepreise: Erneuerbare Energien als Ausweg aus der Krise

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der damit verbundene Anstieg der Energiepreise zeigen die Vorteile erneuerbarer Energien. Länder mit Fokus auf grüne Energie sind weniger stark betroffen. Ein schnellerer Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wird gefordert.

Die Angriffe auf Öl- und Gasanlagen in der Golfregion sowie die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran haben weltweit zu einem Anstieg der Energiepreise geführt. Diese Entwicklung betrifft jedoch nicht alle Länder in gleichem Maße. Experten weisen darauf hin, dass insbesondere die bisherigen Anstrengungen zur Förderung erneuerbarer Energien sich nun auszahlen.

Der Leiter der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, bezeichnete den Iran-Krieg als die „schlimmste globale Gefährdung der Energiesicherheit in der Geschichte“. Die aktuelle Ölkrise verdeutlicht die Vorreiter in der Dekarbonisierung und die Länder mit Nachholbedarf. Die Stimmen, die einen schnelleren Ausstieg aus fossilen Brennstoffen fordern, werden immer lauter. Der Ausbau erneuerbarer Energien bietet nicht nur die Möglichkeit, die Produktion von Treibhausgasen in der Energieerzeugung zu reduzieren und auf nachhaltige Energieträger zu setzen, sondern auch die politische und ökonomische Unabhängigkeit zu stärken, so die Befürworter. Vor dem Iran-Krieg lag der Rohölpreis bei etwa 70 US-Dollar pro Barrel; aufgrund der Energiekrise stieg er auf fast 120 US-Dollar, was einem Anstieg von rund 70 Prozent entspricht. Auch die Gaspreise sind gestiegen. \Einige Länder profitieren bereits von der Förderung erneuerbarer Energien. Spanien, beispielsweise, verzeichnete vergleichsweise stabile Strompreise. Dies ist auf den kontinuierlichen Ausbau erneuerbarer Energien zurückzuführen, wobei Spanien zusätzlich auf Atomkraft setzt. Norwegen hingegen kommt fast ausschließlich mit erneuerbaren Energien aus, insbesondere Wasserkraft. Auch Österreich setzt auf Wasserkraft und plant, die Windkraft durch das neue Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EABG) zu fördern. E-Control-Vorstand Alfons Haber betont, dass die Eigenproduktion erneuerbarer Energien die Unabhängigkeit von weltweiten Preisschwankungen und die Versorgungssicherheit erhöht. Die Abhängigkeit von Öl und Gas hat sich bereits im Ukraine-Krieg als Achillesferse Europas erwiesen. Derzeit ist der kurzfristige Strommarkt stabil, da vor allem tagsüber erneuerbarer Strom verfügbar ist. Die Preisbildung wird durch den Zeitpunkt der Stromerzeugung beeinflusst. In Deutschland steigen die Preise am Morgen und Abend, wenn Gaskraftwerke Strom produzieren, während sie tagsüber sinken, wenn mehr Solarstrom verfügbar ist. Ein Vergleich zwischen Italien und Spanien zeigt dies deutlich: In Spanien speiste nur 15 Prozent der Zeit ein fossiles Kraftwerk Strom ein, während dies in Italien zu 89 Prozent der Fall war. Dies führte dazu, dass der höhere Gaspreis in Italien stärkere Auswirkungen auf den Strompreis hatte. Der durchschnittliche Strompreis in Italien lag in der ersten Märzhälfte bei 142 Euro pro Megawattstunde, in Spanien lediglich bei 59 Euro. \Die Unterbrechungen in den Lieferketten betreffen auch Komponenten, die für erneuerbare Energieprojekte notwendig sind. Die teilweise Sperrung der Straße von Hormus führt zu Engpässen bei wichtigen Materialien für Solarmodule und Windkraftprojekte. Energieexperte Steininger weist darauf hin, dass der Nahe Osten rund neun Prozent der weltweiten Aluminiumproduktion ausmacht und die Instabilität in der Region zu Produktionsdrosselungen und höheren Preisen für diesen wichtigen Werkstoff für Solarmodule geführt hat. Für E-Control-Chef Haber stellt der Iran-Krieg eine Chance dar, den Anteil der Erneuerbaren zu erhöhen und die Abhängigkeit von Energieknappheit und Preissteigerungen zu verringern. Steininger sieht darin einen „erneuten Weckruf“, um die „fossile Abhängigkeit schnellstmöglich zu reduzieren“. Dabei sollte man vermeiden, die Preissignale für fossile Brennstoffe pauschal abzufangen. Es gilt, die Vorteile der erneuerbaren Energien zu nutzen, um die Energieversorgung nachhaltiger, unabhängiger und sicherer zu gestalten. Die aktuellen Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit, in eine Zukunft mit sauberer Energie zu investieren und somit die langfristige Stabilität der Energieversorgung zu gewährleisten. Die Krise dient als Ansporn, die Energiewende zu beschleunigen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber geopolitischen Schocks zu stärken





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