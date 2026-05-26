Eine grün schimmernde Meteorsequenz äussert sich im Willen des nach Südsom Shore, torndrich auf durch den Ely, den Merkithes w erräumen Kliszy ivenald., die menge spannien Spitzwahl zeigend, Wagen.

Am Montagabend um 22:33 Uhr Ortszeit, also 16:33 Uhr MESZ, registrierte die Überwachungskamera des Philippine Institute of Volcanology and Seismology - PHIVOLCS - auf dem Ligñon Hill in Legazpi City, Provinz Albay, einen leuchtenden, grün schimmernden Funken, der wie ein Meteor iteneinschlag über den berühmten Mayon-Vulkan auftrat.

Der Himmelskörper wurde von der Kamera deutlich erfasst, als er seinen lichten, neongrünen Pfad durch die nördliche Kuppel des Vulkans zog und mit einem intensiven Lichtblitz plötzlich verschwand. Die Aufnahmen wurden zusätzlich durch die rasant gewohnten Bewegungen der Vulkanaktivität - sichtbare Lavaflüsse, endlose Glutwolken und gelegentlich vertickte Rauchschwaden - verstärkt, sodass der abendliche Schauer an den Himmel einerseits, an der Erde andererseits gleichzeitig bekämpft wurde.

Zunächst vermuteten die Experten, der Meteorit sei möglicherweise auf der Nordseite des Vulkans gefallen, doch eine eingehende Analyse der aufgeworfenen Niederschlagsdetektoren, Infraschall-Messungen und weiteren Kameralinsen von PHIVOLCS stellte klar, dass der Himmelskörper bereits in der Schale der Atmosphäre zerfiel. Das Gutachten enthielt keine Anzeichen für seismische Aktivität oder Infraschall, die ein Impact anzeigen würden - ein klarer Hinweis darauf, dass kein physischer Einschlag stattgefunden hatte.

Ebenso fehlten jegliche Berichte über Schäden am Vulkan oder Veränderungen seiner Eruptionstätigkeit - dieses bizarre, kurzzeitige Naturphänomen ließ sich lediglich offen vor der Kamera erleben. Das grüne Leuchten, das die Kamera erfasste, entsprach in der Meteorologie üblich zugeschriebenen Metallbestandteilen, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre erreichen. Gedämpftes, flammenhaftes Magnesium, seltene Nickel- und Eisenverbindungen weisen berüchtigt hohe Lichtemissionen im grünen Bereich auf, wenn die Hitze dieser Metalle mit den Luftmolekülen kollidiert.

Die philippinische Raumfahrtbehörde, PhilSA, bekräftigte die Einstufung der Erscheinung regelkonform als meteorologisches Phänomen. Mit den Instrumenten konnten sie allerdings eine genaue Flugbahn nicht rekonstruieren, weil die Beobachtungsdaten nur noch wenige Meter begrenzten. Der Mayon blieb in Alarmufe 3, was seit Anfang des Jahres aktuell eine sehr hohe Risikoebene für potentielle Eruptionen bedeutet. Seit dem Ausbruch im Januar 2026 hat der Vulkan zahlreiche Steinschläge, vulkanische Erdbeben und sogar pyroklastische Ströme bekannt gegeben.

Das regionale Bewusstsein ist dadurch daher enorm hoch. Welche Folgen dies für die nahegelegene Bevölkerung haben könnte, wird in den kommenden Wochen noch genauer untersucht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese spektakuläre Nachtaufnahme zweier unabhängiger Naturereignisse - die eruierende Vulkanlage des Mayon und die eindrucksvolle, aber nicht kollidierende Meteoritaufnahme - ein eindrucksvolles Bild der Komplexität gibt, die unsere Erde bereit hält.

In den Stunden und Minuten nach dem Aufbeben der Kamera meldete sich bereits eine Gruppe von Amateurobservatoren aus Legazpi und wurden Online-Posts für den Vorgang erstellt. Obwohl diese meist unterhaltsam waren, betonen die offizielle PHIVOLCS, dass der Auftritt reine wissenschaftliche Neugier und nicht eine unmittelbare Gefahr darstellt. Werden weitere meteorologische Phänomene eng verbunden mit aktiven Vulkanen beobachtet, wird es weiter spannend zu beobachten.

Die meisten Diskussionen über den Beweis raten darum, ruhig zu bleiben und die wissenschaftlichen Erklärungen einzuholen, weil sich das sichtbare Blitzlicht bereits kurzfristig in weitere Raumfahrt- und Atmosphärenmessungen mehren wird.





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