Grünen-Führungskrise: Bas Eickhout tritt überraschend zurück

Der Niederländer Bas Eickhout, Ko-Präsident der Grünen im Europäischen Parlament, hat überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er begründete dies mit einem Energieverlust und der Tatsache, dass er sich in seiner Rolle nicht wohlfühlt. Eickhout hatte erst vor einer Woche seine Beziehung zu seiner grünen Parteikollegin Lena Schilling öffentlich gemacht. Die Ankündigung hatte den Zweck, etwaige Interessenkonflikte auszuräumen. Einige Parteikollegen hätten diese Ankündigung mit Befremden aufgenommen. Der Rücktritt von Eickhout steht in keinem Zusammenhang mit der Beziehung zu Schilling, betonte ein Sprecher der Grünen. Die Grünen im Europäischen Parlament befinden sich in einer neuen Führungskrise. Der Rücktritt von Eickhout wird die Fraktion in den kommenden Monaten neu besetzen. Bis auf Weiteres wird die deutsche Ko-Vorsitzende Terry Reintke die Fraktion allein leiten.

Der Niederländer Bas Eickhout , Ko-Präsident der Grüne n im Europäischen Parlament, hat überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er begründete dies mit einem Energieverlust und der Tatsache, dass er sich in seiner Rolle nicht wohlfühlt.

Eickhout hatte erst vor einer Woche seine Beziehung zu seiner grünen Parteikollegin Lena Schilling öffentlich gemacht. Die Ankündigung hatte den Zweck, etwaige Interessenkonflikte auszuräumen. Einige Parteikollegen hätten diese Ankündigung mit Befremden aufgenommen. Der Rücktritt von Eickhout steht in keinem Zusammenhang mit der Beziehung zu Schilling, betonte ein Sprecher der Grünen.

Die Grünen im Europäischen Parlament befinden sich in einer neuen Führungskrise. Der Rücktritt von Eickhout wird die Fraktion in den kommenden Monaten neu besetzen. Bis auf Weiteres wird die deutsche Ko-Vorsitzende Terry Reintke die Fraktion allein leiten





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