Die Grünen drängen auf rasche Umsetzung des Zustimmungsprinzips im Sexualstrafrecht. Gewessler und Zadić kritisieren die Verzögerungstaktik der Koalition.

Die Partei Die Grünen hat die umgehende gesetzliche Verankerung des Zustimmungsprinzips im österreichischen Sexualstrafrecht gefordert. Bei der Sitzung des erweiterten Bundesvorstands am vergangenen Freitag sprachen sich rund 30 Delegierte klar für eine rasche Umsetzung der Regelung aus. Die Parteichefin Klara Gewessler warnte vor weiteren Verzögerungen durch die Regierung.

Kritik an der Verzögerungstaktik der Regierung

Klara Gewessler richtete eine deutliche Botschaft an die Koalitionspartner. Sie forderte, das Prinzip "Nur Ja heißt Ja" unverzüglich umzusetzen und nicht in einer neuen Arbeitsgruppe versinken zu lassen. Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, absichtlich Zeit zu verlieren. Gewessler betonte, dass die Reform bereits im Sommer 2025 von beiden Koalitionsparteien SPÖ und ÖVP in Aussicht gestellt worden sei. Seitdem sei jedoch kaum vorangekommen.

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Die Grünen-Funktionärin kritisierte den Status quo scharf. Es fehle bis heute ein offizieller Beschluss zur Gesetzesänderung. Dies geschehe auf Kosten der Frauen in Österreich. Die Politik müsse handeln, statt nur zu beraten. Die Forderung der Grünen ist klar: Keine weiteren Anhörungen, sondern sofortige gesetzliche Klarheit.

Statische Gewaltzahlen und Alltagssorgen

Begründet wird die Dringlichkeit der Forderung mit erschreckenden Statistiken zur Gewalterfahrung. Klara Gewessler verwies darauf, dass eine von drei Frauen in Österreich im Laufe ihres Lebens von Gewalt betroffen ist. Diese Zahlen seien keine abstrakten Werte. Sie repräsentieren Schwestern, Freundinnen und Kolleginnen. Die Realität der Gewalt erfordert sofortiges politisches Handeln.

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Auch Marlene Zadić, die ehemalige Justizministerin, betonte den akuten Handlungsbedarf. Sie hob die täglichen Sicherheitsvorkehrungen hervor, die Frauen im Alltag treffen müssen. Frauen müssten auf dem Heimweg wachsam sein. Sie hätten ihr Handy griffbereit zu halten. Sie müssten Freundinnen Bescheid geben, wenn sie sicher zu Hause angekommen sind.

Zadić erklärte, dass Frauen die Verantwortung für ihre eigene Sicherheit täglich selbst tragen. Die Politik müsse dieser Last entgegenwirken. Der erste Schritt dazu sei evident. Was ohne eindeutige Zustimmung passiert, sei definitionsgemäß Gewalt. Dies müsse so ins Gesetz geschrieben werden. Die Verantwortung für Sicherheit dürfe nicht bei den Opfern liegen.

Europäische Vorbilder und mangelnder Wille

Die Notwendigkeit weiterer Beratungen für die geplante Gesetzesänderung hält Marlene Zadić angesichts bestehender internationaler Erfahrungen für nicht nachvollziehbar. In Schweden, Spanien und vielen anderen europäischen Staaten gilt das Zustimmungsprinzip bereits. Die rechtlichen Modelle liegen auf dem Tisch. Es besteht also kein Wissensdefizit.

Wenn eine Regierung trotz vorhandener Referenzen nur eine neue Arbeitsgruppe zustande bringt, fehle es an politischem Willen. Der Mangel an Fortschritt ist laut Zadić nicht technologisch oder juristisch bedingt. Es handelt sich um eine bewusste Verzögerung. Die europäischen Beispiele zeigen, dass eine Umsetzung möglich und notwendig ist.

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Weiteres Vorgehen und Petition

Bereits vor der Sitzung des Bundesvorstands hatten die Grünen ihre Forderungen bei einer Pressekonferenz bekräftigt. Die Linie der Partei ist eindeutig und ändert sich nicht. Die Grünen planen zusätzliche Maßnahmen, um den Druck auf die Regierung aufrechtzuerhalten. Eine zentrale Rolle soll dabei eine Petition einnehmen.

Mit dieser Petition wollen Gewessler und Zadić die gesetzliche Verankerung des Konsensprinzips weiter vorantreiben. Sie kündigen an, bei diesem Thema nicht lockerzulassen. Das Ziel bleibt unverändert. Die Grünen geben keine Ruhe, bis "Nur Ja heißt Ja" fest im Strafgesetzbuch steht. Der Kampf um das Gesetz geht weiter.