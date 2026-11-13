Grüne Vorarlberg kritisieren Öffi-Kürzungen zum 13. Dezember

Vorarlbergs Grüne warnen vor massiven Bus-Einsparungen am 13. Dezember. Daniel Zadra stellt Landkarte vor und kritisiert die Landesregierung wegen höherer Preise bei weniger Angebot.

Die Vorarlberger Grüne Partei hat am 13. Dezember anstehende gravierende Änderungen im öffentlichen Nahverkehr thematisiert. Mit einer neu veröffentlichten interaktiven Online-Landkarte soll die Öffentlichkeit über bevorstehende Kürzungen im Busnetz informiert werden. Der Klubobmann und Mobilitätssprecher Daniel Zadra äußerte scharfe Kritik an der aktuellen Politik der schwarz-blauen Landesregierung und dem zuständigen Landesstatthalter Christof Bitschi.

Detaillierte Informationen über Fahrplanänderungen

Die interaktive Landkarte der Vorarlberger Grünen dient als zentrales Instrument, um den Fahrgästen die Auswirkungen des kommenden Fahrplanwechsels transparent darzustellen. Daniel Zadra betonte bei einer Pressekonferenz explizit, dass die Bevölkerung nicht erst am Bushaltestellenstandort feststellen darf, wenn geplante Verbindungen gestrichen wurden. Ziel dieser digitalen Darstellung ist es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre regelmäßigen Routen frühzeitig zu überprüfen und sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen.

Also read Vorarlberg: SPÖ fordert Gratis-Öffis zu Weihnachten, Silvester, Fasching und Funken

Diese Maßnahme reagiert auf den Vorwurf der Partei, dass die Landesregierung die Bevölkerung unzureichend über die bevorstehenden Veränderungen im Tarif- und Liniennetz informiert. Zadra verwies darauf, dass bei den neuen Tarifen sowie beim künftigen Fahrplan eine spürbare Verunsicherung in der Gesellschaft herrscht. Die offizielle Bestätigung der tatsächlichen Kürzungen muss jedoch weiterhin über die Fahrpläne des Verkehrsverbunds Vorarlberg erfolgen.

Kritik an Tarifreform und Angebotskürzungen

Daniel Zadra übte starke Kritik an der Kombination aus steigenden Ticketpreisen und angekündigten Einsparungen im Busangebot. Er bezeichnete die Bilanz der aktuellen Landesregierung als negativ, da die Menschen für öffentliche Verkehrsmittel mehr bezahlen müssten, aber gleichzeitig ein schlechteres Angebot erhalten würden. Dieser Zustand führe zu einer kompletten Orientierungslosigkeit unter den Fahrgästen und belasten insbesondere jene Bürger, die auf den ÖPNV angewiesen sind.

Advertisement

In Anbetracht der allgemeinen Teuerungsrate sieht die Partei die zusätzlichen finanziellen Belastungen als unverhältnismäßig an. Zadra forderte daher eindeutig, die aktuelle Tarifreform zurückzunehmen und durch ein verständlicheres sowie leistbareres Modell zu ersetzen. Die Sorge der Partei gilt der sozialen Gerechtigkeit im Verkehrssektor, da gerade einkommensschwächere Gruppen von höheren Preisen bei weniger Verbindungen überproportional betroffen sein könnten.

Anforderungen an Abend- und Wochenendverkehre

Neben den Preisen beschäftigt die Vorarlberger Grünen Partei auch die künftige Verfügbarkeit von Busverbindungen außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Daniel Zadra verlangte von der Landesregierung verbindliche Zusicherungen, dass das Angebot abends und an Wochenenden nicht weiter abgebaut wird. Es gehe darum, ein ausreichendes öffentliches Verkehrsangebot auch in den schwächeren Nachfragesegmenten aufrechtzuerhalten, um die Mobilität aller Bürger zu gewährleisten.

Die Grüne Partei verweist darauf, dass sich Vorarlberg in den vergangenen Jahren erfolgreich zum führenden Bundesland für öffentlichen Verkehr entwickelt hat. Daniel Zadra wandte sich direkt an die schwarz-blaue Landesregierung, aufzuhören, diese positive Entwicklung zu gefährden. Zugleich forderte er vom zuständigen Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ), die Kommunikation mit der Bevölkerung deutlich zu verbessern und transparente Informationen über die Änderungen bereitzustellen, um das Vertrauen in das System nicht zu verlieren.