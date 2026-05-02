Grüne und CDU einigen sich auf Koalition in Baden-Württemberg – Özdemir wird Ministerpräsident

Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben sich Grüne und CDU auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Cem Özdemir wird neuer Ministerpräsident. Die Ministerien werden zwischen den Parteien aufgeteilt, wobei die CDU mehr Ministerien erhält.

Nach fast zwei Monaten intensiver Verhandlungen haben sich die Grüne n und die Christlich Demokratische Union ( CDU ) in Baden-Württemberg auf einen umfassenden Koalition svertrag geeinigt. Dieser Schritt markiert das Ende einer Phase der politischen Unsicherheit und ebnet den Weg für eine neue Regierung unter der Führung von Cem Özdemir , der als neuer Ministerpräsident des Bundeslandes bestätigt wurde.

Die Einigung wurde von Özdemir und dem CDU-Landeschef Manuel Hagel gemeinsam in Stuttgart bekannt gegeben, wobei beide betonten, dass es sich um eine Vereinbarung handelt, die über den reinen Kompromiss hinausgeht und eine solide Grundlage für die zukünftige Politik des Landes bildet. Özdemir hob hervor, dass ein starker Wirtschaftsstandort und ambitionierter Klimaschutz keine Gegensätze darstellen, sondern sich vielmehr gegenseitig ergänzen und fördern können.

Die Koalitionspartner haben sich darauf verständigt, beide Ziele mit gleicher Priorität zu verfolgen und innovative Lösungen zu entwickeln, um sowohl die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Baden-Württembergs zu sichern als auch die Klimaneutralität bis zum vorgegebenen Zeitpunkt zu erreichen. Die Verteilung der Ministerien zwischen den Grünen und der CDU spiegelt die Stärke beider Parteien wider, wobei die CDU mit insgesamt sieben Ministerien eine etwas größere Präsenz in der neuen Regierung erhält.

Die Grünen werden den Ministerpräsidenten stellen, jedoch erhalten sie im Gegenzug ein Ministerium weniger. Konkret werden die Grünen die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Wissenschaft, Umwelt, Soziales und Bau übernehmen. Die CDU hingegen wird das Amt des Vizeministerpräsidenten besetzen und die Ministerien für Inneres, Kultus, Wirtschaft, Verkehr, Justiz und Landwirtschaft verwalten.

Darüber hinaus geht der Posten des Landtagspräsidenten an die CDU, was ihre wichtige Rolle in der neuen Regierungskonstellation unterstreicht. Die genauen Personalbesetzungen für die einzelnen Ministerien stehen noch nicht fest und werden in den kommenden Tagen von den jeweiligen Parteigremien entschieden. Die Koalitionsvereinbarung baut auf einem Sondierungspapier auf, das bereits 48 konkrete Punkte enthielt, darunter das verpflichtende und kostenlose letzte Kindergartenjahr, die Beibehaltung der ehrgeizigen Klimaziele und Entlastungen bei der Grunderwerbsteuer für Familien.

Diese Punkte verdeutlichen den Fokus der neuen Regierung auf Bildung, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Die bevorstehende Wahl von Cem Özdemir zum Ministerpräsidenten am 13. Mai im Landtag gilt als Formsache. Bevor es jedoch so weit ist, werden die Parteigremien an diesem Wochenende die detaillierten Inhalte des Koalitionsvertrags intensiv beraten.

Nächste Woche soll der vollständige Vertrag dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden, um Transparenz und eine breite gesellschaftliche Diskussion zu gewährleisten. Die Landtagswahl am 8. März hatte ein knappes Ergebnis gebracht, bei dem die Grünen mit 30,2 Prozent der Stimmen knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent lagen. Im Ergebnis verfügen beide Parteien über jeweils 56 Sitze im Landtag, was die Notwendigkeit einer Koalition unausweichlich machte.

Die Einigung zwischen Grünen und CDU ist somit ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung der politischen Verhältnisse in Baden-Württemberg und zur Gewährleistung einer handlungsfähigen Regierung, die sich den Herausforderungen der Zukunft stellen kann. Die kommenden Jahre werden zeigen, inwieweit die Koalition ihre ambitionierten Ziele in die Realität umsetzen kann und welche Auswirkungen ihre Politik auf das Land und seine Bürger haben wird.

Die Erwartungen sind hoch, und die neue Regierung steht vor der Aufgabe, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen und eine Politik zu gestalten, die sowohl wirtschaftlich erfolgreich als auch sozial gerecht und ökologisch nachhaltig ist





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Baden-Württemberg Koalition Grüne CDU Özdemir Ministerpräsident Landtagswahl Koalitionsvertrag Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rotkehlchen, die mit Ameisen baden: Ein Buch, das in keinem Bio-Unterricht fehlen sollteDominik Eulberg hat mit „Prachtliebe & Wunderfakten“ ein Buch vorgelegt, das in keinem Biologieunterricht fehlen sollte. Die Texte zu den Tieren ergänzt er via QR-Code mit deren Stimmen und...

Read more »

Grüne Mode: „Das ökologische Bewusstsein hat nachgelassen“Jeans sind das vielleicht universellste, in ihrer Herstellung oftmals aber auch schmutzigste Kleidungsstück. Nachhaltige Marken wie Ecoalf wollen den Modeklassiker grüner machen.

Read more »

IS-Sympathisant soll in Bayern auf Autos geschossen haben: AnklageDILLINGEN. Nach Schüssen mit einem Luftgewehr auf mehrere Fahrzeuge bei Dillingen an der Donau (deutsches Bundesland Bayern) hat die Generalstaatsanwaltschaft München Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben – wegen versuchten Mordes in 23 Fällen.

Read more »

Grüne Aktion am Praterstern - Grünen-Chefin Gewessler teilt Hühner-Curry ausAm 1. Mai wurde am Praterstern nicht nur politisch ausgeteilt: Grünen-Chefin Gewessler servierte neben Regierungskritik auch Curry für Hungrige.

Read more »

Tag der Arbeit: Grüne fordern am Praterstern ReichensteuerWIEN. Die Grünen haben den Tag der Arbeit mit einer 'Umverteilaktion' am Wiener Praterstern begangen. Dabei pochte man einmal mehr auf eine Reichensteuer.

Read more »

Nach nur einem Jahr kämpft die deutsche Regierung ums ÜberlebenFriedrich Merz droht im Kanzleramt zu scheitern. Das schwarz-rote Bündnis ist zum Zerreißen gespannt, Berichte über Schreiereien inklusive. Ein CDU-Mann spricht bereits von Neuwahlen.

Read more »