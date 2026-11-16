Grüne lehnen Wehrdienstverlängerung ab, verhandeln über Zivildienst

Die Grünen stimmen der Verlängerung des Wehrdienstes nicht zu. Stattdessen fordern sie gleichberechtigte Bezahlung für Zivildiener und kritisieren die Politikversäumnisse der Regierung Stocker.

Die Partei Die Grüne n wird bei der anstehenden Abstimmung über die Verlängerung der Wehrdienst pflicht im Nationalrat nicht mitstimmen. Dies betonte die stellvertretende Klubobfrau Sigrid Maurer am Montag bei einer Pressekonferenz eindeutig. Sie begründete diese Haltung damit, dass der vorliegende Regierungsentwurf in puncto Wehrdienst als ungeeignet bewertet werde und die geforderten Verbesserungen nicht erfülle.

Positionierung zur Wehrdienstverlängerung

Sigrid Maurer erklärte den Journalisten offen, dass sie den aktuellen Entwurf für den Teil der Wehrpflichtreform, der die Dienstzeit verlängert, als untauglich einstufen. Aus ihrer Sicht stellt es einen "Murks" dar, dass die Ansprüche der Opposition auf eine sinnvolle Verbesserung des Systems nicht in der Vorlage enthalten sind. Die Regierung benötige für diese einfachgesetzliche Änderung keine Zustimmung der Oppositionsparteien, was den politischen Druck auf die Grünen jedoch nicht mindere. Der von der Regierung gesetzte Zeitplan, die Gesetze am Mittwoch ins Plenum zu bringen, werde von den Grünen nicht als Rechtfertigung akzeptiert.

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Verhandlungen zum Zivildienst und Entlohnung

Im Gegensatz zur Wehrdienstfrage bleiben die Grünen beim Thema Zivildienst gesprächsbereit. Sigrid Maurer betonte, dass die Situation für Zivildiener nicht weiter verschlechtert werden darf und beide Dienste, Wehr- und Zivildienst, gleichberechtigt nebeneinander stehen müssen. Es sei ein positiver Schritt, dass Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sein ursprüngliches Nein zu einer höheren Bezahlung revidiert habe. Die Grüne-Fraktion erwartet jedoch, dass eine lohnliche Aufwertung automatisch mit einer Verlängerung der Zivildienstzeit einhergeht, da dies aus ihrer Sicht logisch konsistent ist. Konkrete Zahlen zur Entlohnung wurden von Maurer nicht genannt, da sich die Parteien noch in laufenden Verhandlungen befinden.

Skeptische Haltung der FPÖ

Auch die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) zeigt sich weiterhin gesprächsbereit, bleibt aber bei ihren Bedenken gegenüber dem Gesamtpaket. Der Wehrsprecher Volker Reifenberger erklärte der APA, dass der Knackpunkt unverändert die gleichzeitige Verlängerung des Zivildienstes bleibt. Im aktuellen Regierungsentwurf ist diese Verlängerung nur unter der Bedingung vorgesehen, dass sich zu wenige junge Männer für den Wehrdienst melden. Volker Reifenberger warnte davor, dass diese Regelung zu einer massiven Schwächung der Landesverteidigung führen würde. Die Regierungsfraktionen hatten um einen weiteren Gesprächstermin angefragt, wobei ein Treffen für Donnerstag angesetzt ist, nachdem sich bis dato keine Terminfindung ergeben hatte.

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Kritik an den politischen Versäumnissen

Sigrid Maurer übte zudem scharfe Kritik an der Gesamtleistung der Regierung unter Christian Stocker. Sie verwies darauf, dass der von Kanzler Stocker vollmundig verkündete "Herbst der Ergebnisse" in eine "Liste der Versäumnisse" umgeschlagen sei. Als konkrete Beispiele nannte sie das fehlende Konzept für das Sexualstrafrecht, bekannt als "Nur ja heißt ja", sowie die von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler versprochene Kindergrundsicherung, von der keine Spur zu sehen sei. Stattdessen bedeute die aktuelle Sozialhilfe sogar weniger Geld für Kinder. Auch Themen wie die Bundesstaatsanwaltschaft, die UVP-Novelle und die Regelungen für den Bau von Rechenzentren seien von der Regierung säumig behandelt worden.

Aktuelle Stunde zu Rechenzentren und Umwelt

Für den Mittwoch plant die Grüne-Fraktion eine Aktuelle Stunde zum Thema Rechenzentren. Der Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba fragte scharf, warum die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) in diesem Bereich so schwach ausfällt, obwohl der Ressourcenverbrauch enorm ist. Er verwies auf das geplante Google-Rechenzentrum in Kronstorf im Bezirk Linz-Land, das Strom verbrauchen werde, der dem Verbrauch von 375.000 Haushalte entspricht. Auch der Wasserbedarf sei erheblich. Süleyman Zorba betonte, dass die Menschen die Sorgen und die Gründung von Bürgerinitiativen bemerken, aber von der Politik alleine gelassen würden. Als Lösung schlug er vor, für solche Großprojekte Flächen zu nutzen, die ohnehin schon betoniert sind, um neue Umweltbelastungen zu minimieren.