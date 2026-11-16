Grüne kritisieren US-Tech-Gesetz und Öffi-Preise

Die Grünen werfen der Regierung vor, US-Tech-Konzerne zu bevorzugt und Bürger im Stich zu lassen. Kritisch werden die Rechenzentren-Regelungen und teurere Öffi-Tickets diskutiert.

Die Grüne Partei hat am Mittwoch im Nationalrat scharfe Kritik an der aktuellen Energie- und Infrastrukturpolitik der Bundesregierung geäußert. Mit einer aktuellen Stunde zu den geplanten Regeln für Rechenzentren wollen die Grünen verhindern, dass Österreich seine Energieversorgung an US-amerikanische Technologiekonzerne verliert. Parallel dazu kritisiert der Parteivorsitzende Maurer die parallele Ankündigung von höheren Fahrpreisen für öffentliche Verkehrsmittel bei gleichzeitig diskutierter Senkung der Flugabgabe als absurd.

Kritik am Entwurf für Rechenzentren

Ein zentrales Anliegen der Grünen ist die Forderung nach einem nationalen Masterplan für den Ausbau von Rechenzentren. Sie drängen darauf, dass ab einer Leistung von fünfzig Megawatt eine verpflichtende Umweltprüfung durchgeführt werden muss. Ohne diese Vorschriften befürchten die Grünen, dass viele dieser großen Infrastrukturprojekte gar nicht unter die neuen Gesetze fallen würden und ohne entsprechende ökologische Prüfung errichtet werden könnten. Die Menschen hätten ein Recht darauf zu erfahren, welche Auswirkungen ein solches Zentrum auf ihre eigene Gemeinde hat.

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Besonders hervorgehoben wird das geplante Rechenzentrum von Google in Oberösterreich. Demnach wird dieses einzelne Projekt am Ende mehr Strom verbrauchen als alle privaten Haushalte in Oberösterreich zusammen. Dies unterstreiche die Dringlichkeit, klare Regeln aufzustellen, die sowohl die Energieversorgung als auch die lokalen Gemeinschaften schützen. Die Grünen sehen in einem unkontrollierten Ausbau eine Gefahr für die regionale Infrastruktur.

Regierungsbilanz und politische Schuld

Die Kritik an der schwarz-rot-pinken Koalition ist dabei nicht nur auf energiepolitische Themen beschränkt. Maurer bezeichnete den vom Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP angekündigten Herbst der Ergebnisse als enttäuschend. Stattdessen sehe die Realität aus, dass die Regierung keine Antworten auf die offenen Fragen liefere und versprochene Maßnahmen nicht einhalte. Es entstehe der Eindruck, dass ein gebrochenes Versprechen auf das andere folge.

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Das aktuelle Gesetzgebungsverfahren zur Regulierung von Rechenzentren wird von den Grünen als ein Geschenk an US-Tech-Milliardäre tituliert. Wenn das Gesetz so verabschiedet werde, wie es im aktuellen Entwurf vorgesehen sei, komme dies den Interessen der internationalen Technologieunternehmen entgegen und vernachlässige die Belange der Bevölkerung im Inland. Dies sei eine klare Abwägung zugunsten der Tech-Milliardäre und gegen die Menschen in Österreich.

Wehrdienst und Zivildienst Neuordnung

Neben der Energie- und Infrastrukturpolitik betrifft die aktuelle Debatte auch die Neuordnung des Wehrdiensts. Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos kann die Verlängerung des Grundwehrdiensts auf sechs Monate plus drei Monate verpflichtende Milizübungen allein beschließen. Dabei stellt sich die Frage der finanziellen Gestaltung und der Entlohnung für die Dienstleistenden. Die Grünen bestehen darauf, dass auch bei den Zivildienern die Entlohnung erhöht wird, analog zur vorgesehenen Anhebung für die Rekruten.

Es gilt sicherzustellen, dass die Zivildiener nicht schlechter gestellt werden als die Soldaten. Über diese Anpassungen laufen derzeit Gespräche zwischen den Koalitionsparteien. Kanzler Stocker hatte diesbezüglich bereits Äußerungen gemacht, die jedoch von den Grünen als unzureichend angesehen werden. Die Grünen pochen auf eine gerechte Behandlung aller Dienstleistenden im Rahmen der neuen Wehrdienstregelungen.