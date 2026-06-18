Die Grünen haben die Bundesregierung für ihre Ambitionen bei der Väterbeteiligung kritisiert. Sie fordern, dass die Ministerin endlich Reformhebel zieht und nicht weiterhin ein traditionell patriarchales Modell fördert, das dramatische volkswirtschaftliche Folgen hat.

Die Grüne n haben die Bundesregierung für ihre Ambitionen bei der Väterbeteiligung kritisiert. In einer parlamentarischen Anfrage an Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) fragten sie nach Maßnahmen, um die Schieflage in der Betreuung von Kindern durch Väter im Vergleich zu Müttern zu beenden.

Bauer verweist darauf, dass bereits in der Vergangenheit eine Vielzahl von Maßnahmen im Hinblick auf eine partnerschaftliche Gestaltung des Familienlebens gesetzt wurden. Dazu gehören der Ausbau der Kinderbetreuung, die Verdoppelung des Familienzeitbonus und die Erhöhung der Zuverdienstgrenzen beim Kinderbetreuungsgeld und der Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld. Die im Regierungsprogramm vorgesehene interministerielle Arbeitsgruppe zur Stärkung der Väterbeteiligung hatte am 30. April ihr erstes Treffen im Bundeskanzleramt.

Bis Jahresende soll sie Vorschläge zur Stärkung der Partnerschaftlichkeit und Väterbeteiligung entwickeln. Die Grünen sind jedoch enttäuscht von den Antworten und kritisieren die Ministerin für ihre Familienpolitik, die auf Hoffnung basiert und nicht auf Fakten. Sie fordern, dass die Ministerin endlich Reformhebel zieht und nicht weiterhin ein traditionell patriarchales Modell fördert, das dramatische volkswirtschaftliche Folgen hat.

Außerdem gibt es einen geheimnisvollen Budgetposten in Höhe von 40 Millionen Euro, der bisher noch Rätsel aufgibt





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Väterbeteiligung Bundesregierung Grüne Familienministerin Claudia Bauer Kinderbetreuung Familienpolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grüne Industrie Österreichs bündelt ihre KräfteÖsterreichs wirtschaftliche Zukunft liegt in der Umwelt- und Energietechnologie. Davon ist die grüne Industrie hierzulande überzeugt und bringt sich ...

Read more »

Ausbaupläne lassen Salzburgs Gemeinden zitternDas neue Gesetz zum Ausbau des Energienetzes der Bundesregierung sieht ehrgeizige Pläne für die Verstärkung des Stromnetzes vor. Mit der Erfahrung ...

Read more »

'Nicht die Menschen sollen laufen' – Projekt X startetMit einem neuen Digital-Paket will die Bundesregierung Behördenwege beschleunigen und Bürger sowie Firmen deutlich entlasten.

Read more »

Digitalisierung: Amtswege sollen einfacher werdenDie Bundesregierung hat am Mittwoch im Ministerrat den „Startschuss“ zur Abschaffung der dicken Mappen mit Urkunden, Zeugnissen und anderen Unterlagen angekündigt, die man derzeit noch in Papierform bei Behördengängen braucht.

Read more »