Meri Disoski der Grünen macht Bundeskanzler Stocker und die Ministerinnen Sporrer und Holzleitner für das Scheitern des Konsensprinzips verantwortlich.

Die Frauensprecherin der Grüne n, Meri Disoski, übt scharfe Kritik an der Bundesregierung, da konkrete gesetzliche Reformen im Bereich des Sexualstrafrecht s seit über einem Jahr ausgeblieben sind. Disoski weist darauf hin, dass sich Justizministerin Anna Sporrer und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner bereits seit mehr als einem Jahr zur Verankerung des Konsensprinzip s verpflichtet haben. Trotz dieser Zusicherungen ist bisher keine gesetzliche Umsetzung erfolgt, was bei den Grüne n auf große Unzufriedenheit stößt. Das Prinzip "Nur Ja heißt Ja" soll klargestellt haben, dass sexuelle Handlungen nur mit ausdrücklicher Zustimmung stattfinden dürfen, was bis heute aus bleibt.

Forderungen nach Konsensprinzip und Schutzlücken

Meri Disoski betont, dass weitere Ankündigungen der Regierung nicht mehr ausreichen, um den Bedarf an gesetzlichem Schutz zu decken. Frauen und Mädchen benötigen dringend einen klaren rechtlichen Rahmen zur Wahrung ihrer sexuellen Selbstbestimmung. Die Grünen verweisen in diesem Zusammenhang auf den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. In diesem Plan war die Evaluierung und Verschärfung des Sexualstrafrechts explizit für das zweite Quartal 2026 vorgesehen. Diese Frist ist inzwischen verstrichen, ohne dass die versprochenen Maßnahmen in Kraft getreten sind.

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Laut Angaben von Disoski haben die Grünen das Parlament bereits mehrfach mit Initiativen zur Verankerung des Prinzips "Nur Ja heißt Ja" beschickt. Diese Vorstöße wurden jedoch von den regierenden Parteien abgelehnt. Das Konsensprinzip dient dazu, den Fokus von der Gegenwehr der Opfer hin zur aktiven Zustimmung zu verlagern. Auch Personen, die aus Angst erstarrt sind oder schweigen, können damit keine Einwilligung erteilen. Dies stellt einen zentralen Aspekt der geforderten Gesetzesänderungen dar, die bisher blockiert wurden.

Positionen der Bundesregierung und Kanzler Stocker

Neben den Grünen dringt auch Bundeskanzler Stocker auf ein schärferes Sexualstrafrecht. Dies verdeutlicht den politischen Druck auf die zuständigen Ministerien, die bisherige Inaktivität zu beenden. Für Meri Disoski ist jedoch reine Rhetorik unzureichend, da konkrete rechtliche Folgen für Opfer und Gesellschaft ausbleiben. Sie sieht die gesamte Bundesregierung in der Verantwortung, da sie seit über einem Jahr Zeit hatte, die versprochenen Ankündigungen in tatsächliche Gesetze zu übersetzen. Die Regierung habe ihre eigenen Fristen versäumt und parlamentarische Initiativen der Opposition abgelehnt.

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Neben der Etablierung des Konsensprinzips fordert Disoski auch dringende Änderungen regarding der Strafbarkeit von Vergewaltigungsaufnahmen. Es dürften keine strafrechtlichen Schutzlücken bei der Herstellung und Verbreitung solcher Aufnahmen bestehen. Disoski argumentiert, dass das Aufzeichnen und Verbreiten sexualisierter Gewalt den Betroffenen zusätzliches Leid zufügt. Die Grünen hatten bereits konkrete gesetzliche Änderungen zu diesem Thema gefordert, um diese Lücken zu schließen und die Würde der Opfer besser zu schützen.

Weiterer Weg und politische Verantwortung

Meri Disoski stellt die Bundesregierung nun vor eine klare Verantwortung: Bundeskanzler Stocker, Justizministerin Anna Sporrer und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner stehen gemeinsam zur Rechenschaft. Sie fordern die vollständige Umsetzung des Prinzips "Nur Ja heißt Ja" sowie die Schließung der identifizierten Schutzlücken bei sexualisierten Gewaltdelikten. Die Versäumnisse der letzten Monate haben die Notwendigkeit eindeutiger gesetzlicher Schritte unterstrichen, um Rechtssicherheit und Schutz für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Die aktuelle Situation zeigt eine deutliche Diskrepanz zwischen politischen Versprechungen und tatsächlicher Gesetzgebungstauglichkeit auf. Während die Grünen auf bereits abgelehnte Initiativen und verstrichene Fristen verweisen, bleibt die Umsetzung beim Konsensprinzip und bei der Ahndung von Aufnahmen aus. Die Forderungen der Grünen nach einem strikteren Sexualstrafrecht bleiben bestehen, bis die Bundesregierung ihre Versäumnisse korrigiert. Die Öffentlichkeit erwartet nun konkrete Schritte von den Verantwortlichen, um das Vertrauen in die Justiz und den Schutz vor sexualisierter Gewalt wiederherzustellen.