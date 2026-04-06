Grüne fordern 'Schnuppertickets' für günstigere Öffis angesichts steigender Preise

Die Grünen schlagen vor, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch vergünstigte 'Schnuppertickets' attraktiver zu machen, um die hohen Preise für Sprit und Öffi-Tickets zu entlasten und die Verkehrswende zu fördern. Die Idee sieht eine 50-prozentige Ermäßigung auf Zugtickets durch eine Kurzzeit-Vorteilscard vor, finanziert durch die ÖBB.

Öffentliche Verkehrsmittel werden immer teurer, während die Regierung bereits Maßnahmen zur Senkung der Spritpreise ergriffen hat. Die Grüne n präsentieren einen neuen Vorschlag, um die finanzielle Belastung durch teure Öffi-Tickets zu mildern. Angesichts der dramatischen Preissteigerungen an den Tankstellen, die seit Beginn des Iran-Krieges zu verzeichnen sind, fordern die Grüne n eine Anpassung.

Der plötzliche Anstieg der Spritpreise um rund 30 Prozent in nur einem Monat hat die Regierung zum Handeln veranlasst, während gleichzeitig die Preise für öffentliche Verkehrsmittel, wie das Klimaticket, gestiegen sind. Das Klimaticket, das mittlerweile 1.400 Euro statt 1.095 Euro kostet, stellt eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Die Grünen sehen in diesen Preissteigerungen eine Fehlentwicklung und fordern Abhilfe.\Leonore Gewessler hatte bereits zuvor mit einer Preisbremse für öffentliche Verkehrsmittel für Aufsehen gesorgt. Verkehrssprecherin Elisabeth Götze legt nun mit einem neuen Vorschlag nach. Ihr Hauptanliegen ist, dass die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel kein Luxus sein darf. Ziel ist es, Autofahrern und Pendlern in Zeiten hoher Öl- und Gaspreise den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu erleichtern. Die Idee dahinter ist einfach: Wer seine täglichen Wege mit Bus und Bahn zurücklegt, leistet einen doppelten Beitrag – zum Umweltschutz und zur Reduzierung des Treibstoffverbrauchs. Götze betont, dass ein Schnupperticket es den Menschen ermöglichen soll, öffentliche Verkehrsmittel unkompliziert und günstig auszuprobieren und so für die Nutzung begeistert zu werden. Der Vorschlag sieht vor, dass die ÖBB eine vergünstigte Kurzzeit-Vorteilscard einführt, die einen Rabatt von 50 Prozent auf alle Zugtickets gewährt. Die Grünen schlagen vor, dass die Finanzierung dieser Maßnahme ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung des Bundes durch die ÖBB selbst erfolgen soll. Die Bundesbahnen könnten durch den Verkauf der Vorteilscard und anschließend durch den Verkauf der ermäßigten Tickets ihre Kosten decken. Auch die Westbahn, die bereits jetzt die Vorteilscard anerkennt, soll in das Angebot integriert werden.\Der Nutzen eines solchen Schnuppertickets ist vielfältig. Wenn viele Menschen von ihrem Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, sparen sie nicht nur selbst die hohen Spritkosten, sondern tragen auch dazu bei, den Treibstoffverbrauch in Zeiten der Knappheit zu senken – was letztendlich auch die Preise an den Zapfsäulen beeinflusst. Götze ist überzeugt: Eine vergünstigte Vorteilscard ist ein Vorteil für alle. Die Initiative der Grünen zielt darauf ab, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel attraktiver und zugänglicher zu machen, insbesondere für diejenigen, die aufgrund der hohen Kosten gezögert haben, umzusteigen. Durch die Kombination von Preisnachlässen und der Förderung des Umweltbewusstseins sollen Anreize geschaffen werden, die Mobilität nachhaltiger und kostengünstiger zu gestalten. Die vorgeschlagene Maßnahme stellt somit einen wichtigen Schritt dar, um die Verkehrswende voranzutreiben und die Auswirkungen steigender Energiepreise abzumildern. Die Integration der Westbahn und die Fokussierung auf die Selbstfinanzierung durch die ÖBB unterstreichen den pragmatischen Ansatz der Grünen und das Bestreben, eine praktikable und nachhaltige Lösung zu finden





Heute_at / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Öffentliche Verkehrsmittel Schnupperticket Grüne Preisnachlass Mobilität

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Was die Osterjause über die Familie verrätDas gemeinsame Essen schafft Glück, Identität und Gemeinschaft. Doch warum biegen sich bei den einen die Tische, während andere hungrig bleiben? Über die Vielfalt der Gastfreundschaft. Und die...

Weiterlesen »

Finanzmarodes Hallenbad: Grüne fordern Stadtchef zum Handeln aufDas Hallenbad könnte zu einem politisch heißen Eisen im Wahlkampf werden. Weil der finanzielle Abgang jedes Jahr sehr hoch ist, macht sich die Politik seit langem Gedanken zur Verbesserung der Situation. Jetzt melden sich auch die Grünen zu Wort und fordern ÖVP-Bürgermeister Peter Teix zum intensiveren Handeln auf.

Weiterlesen »

Spritpreisbremse verpufft? - Diesel 15 Cent teurer – so kam es zum Oster-PreisschockDiesel-Preise steigen trotz Spritpreisbremse: Nach kurzzeitiger Entspannung folgt kräftige Teuerung, besonders vor Ostern in Österreich.

Weiterlesen »

Oster-Tankstellen-Wahnsinn in Wien: Preise explodierenAm Ostersonntag verlangen Tankstellen in Wien bis zu 2,289 Euro für Diesel, Tendenz steigend. Die FPÖ kritisiert die hohen Preise scharf. Ursache sind globale Ölmarkt-Verwerfungen, ausgelöst durch den Iran-Krieg.

Weiterlesen »

Katia Ledoux: Vom Internet-Phänomen zur Opern-Diva – Einblicke in Karriere und LeidenschaftDie Opernsängerin Katia Ledoux im Interview über ihre Karriere, die Herausforderungen, die sie gemeistert hat, und ihre aktuelle Rolle in 'Die Piraten von Penzance' an der Wiener Volksoper. Sie spricht über ihre Achillessehnenverletzung, die Neuinterpretation der Operette und ihren unvergesslichen Auftritt, bei dem sie sowohl die Venus als auch den Orpheus sang. Außerdem äußert sie sich zu gesellschaftlichen Schönheitsidealen und ihrer Botschaft der Selbstakzeptanz.

Weiterlesen »

Hasskommentare überschatten 'Traumschiff'-Folge: ZDF deaktiviert KommentarfunktionDie neue 'Traumschiff'-Folge steht im Schatten von Hasskommentaren gegen Collien Fernandes, die sich gegen digitale sexuelle Gewalt aussprach. Das ZDF reagierte auf die Eskalation und deaktivierte die Kommentarfunktion. Trotz spannender Handlungsstränge, darunter eine Reise nach Island mit emotionalen Geschichten, dominiert die Diskussion um die Schauspielerin.

Weiterlesen »