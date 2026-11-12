Grüne fordern absolutes Transportverbot für Rinder am Flughafen Linz

Nach heftiger Kritik an Lebendtierexporten nach Turkmenistan wollen die Grünen am 12. November ein dauerhaftes Verbot für solche Transporte am Flughafen Linz durchsetzen.

Die umstrittenen Transporte von lebenden Rindern vom Flughafen Linz -Hörsching nach Turkmenistan haben in der Politik für neue Debatten gesorgt. Nachdem im Oktober mehrere Frachtflüge mit etwa tausend Tieren geplant waren, fordern die Grünen nun ein striktes, dauerhaftes Verbot solcher Flüge. Die Partei möchte mit einem dringlichen Antrag im oberösterreichischen Landtag am 12. November sicherstellen, dass der Linzer Flughafen nie wieder als Startpunkt für diesen Art von Handel dient.

Umfang und Verlauf der Transportkontroverse

Einheiten von Fleckvieh-Bullen wurden aus Ungarn per Lkw nach Oberösterreich gebracht und dort für den Weiterflug umgeladen. Insgesamt waren zwölf Frachtflüge mit jeweils rund 80 Rindern in die turkmenische Hauptstadt Asgabat geplant. Die Tiere sollten laut Angaben der Grünen zum Zweck der unmittelbaren Schlachtung transportiert werden, was massive Sorgen hinsichtlich des Tierschutzes auslöste. Die Tiere befanden sich dabei in engen Transportboxen und wurden in Flugzeuge verladen, was bereits zu Beginn der Planungen auf breite Ablehnung stieß.

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Stefan Kaineder, der oberösterreichische Landesrat der Grünen, erklärte klar, dass Rinder keine gewöhnlichen Frachtstücke sind, die man für wirtschaftliche Interessen um die halbe Welt schicken darf. Er betonte, dass solche Transporte im 21. Jahrhundert aus seiner Sicht nichts mehr verloren hätten. Diese Position spiegelt die wachsende gesellschaftliche und politische Ablehnung gegen den Ferntransport von Nutztieren wider, die oft mit erheblichem Leidensdruck verbunden ist.

Behördliche Eingriffe und rechtliche Lücken

Am 9. Oktober griff das Gesundheitsministerium ein und zog die Notbremse. Es setzte die Zulassung der veterinärbehördlichen Grenzkontrollstelle am Flughafen Linz-Hörsching vorläufig aus. Als Grund nannte das Ministerium Mängel bei der Abfertigung in Ungarn sowie fehlende ausreichende Möglichkeiten zur ordnungsgemäßen Versorgung der Tiere am Linzer Standort. Bereits bei früheren Kontrollen hatte es Beanstandungen gegeben, die die Sicherheitsstandards infrage stellten.

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Die aktuelle Sperre ist jedoch nicht zwingend dauerhaft angelegt, was die Grünen veranlasst hat, nach einer gesetzlichen Lösung zu suchen. Der Fall deckte zudem eine signifikante Lücke im österreichischen Tierschutzrecht auf. Seit September 2022 sind direkte Transporte bestimmter Nutztiere aus Österreich in Drittstaaten zur unmittelbaren Schlachtung oder Mast grundsätzlich verboten, jedoch bestehen Ausnahmen. Da der Transport bei diesen Vorfällen in einem anderen EU-Land, nämlich Ungarn, begann, fiel er nicht unter dieses österreichische Verbot.

Politische Forderungen und zukünftige Maßnahmen

Um diese Rechtslücke zu schließen, bringen die Grünen am Donnerstag, den 12. November, einen dringlichen Antrag im oberösterreichischen Landtag ein. Ihr Ziel ist es, kommerzielle Lebendtiertransporte von Nutztieren über den Linzer Flughafen dauerhaft zu untersagen. Rudi Hemetsberger, der Tierschutzsprecher der Grünen, kritisierte, dass es nicht davon abhängen dürfe, in welchem EU-Land ein Transport beginnt, ob das österreichische Verbot greift. Er fordert strengere Regeln, die diese Diskrepanz beenden.

Stefan Kaineder forderte von Landeshauptmann Thomas Stelzer eine klare Entscheidung in dieser Angelegenheit. Das Land Oberösterreich übernimmt die bisherigen Anteile der Stadt Linz am Flughafen und wird damit zum alleinigen Eigentümer dieser kritischen Infrastruktur. Die Grünen argumentieren, dass es nicht vereinbar sei, auf der einen Seite über Tierschutz zu sprechen und auf der anderen Seite zuzulassen, dass lebende Rinder für Profit tausende Kilometer bis zur Schlachtung transportiert werden.

Die Debatte zeigt, wie wichtig eine konsequente Umsetzung von Tierschutzstandards ist, insbesondere bei grenzüberschreitenden Vorhaben. Die Grünen setzen nun darauf, dass der neue Eigentümer des Flughafens, das Land Oberösterreich, die Weichen stellt, um solche Transporte zukünftig vollständig auszuschließen. Dies soll ein klares Signal gegen den Leidensweg von Nutztieren auf langen Strecken senden und die rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich stärken.