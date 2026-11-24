Die Grünen verlangen ein jährliches Klassenbudget von 1000 Euro. Lehrer geben laut Studie durchschnittlich 550 Euro privat aus. Das Ziel ist mehr Gerechtigkeit im Bildungssystem.

Die Österreichischen Grüne n fordern eine fundamentale Verbesserung der Ausstattung für den Schulunterricht. Sie planen eine Initiative, die jedem Klassenzimmer ein jährliches Budget von 1000 Euro zusichern soll. Dieses Geld steht ausschließlich für Unterrichtsmaterial ien und Arbeitsmittel zur Verfügung. Die Forderung zielt darauf ab, die finanzielle Belastung der Pädagogen erheblich zu reduzieren. Die Politiker argumentieren, dass Lehrkräfte derzeit zu viel private Mittel investieren müssen.

Private Kostenbelastung der Lehrkräfte

Aktuelle Umfragen und Studien zeigen ein klares Bild der finanziellen Lage im Schulalltag. Lehrkräfte geben pro Jahr im Durchschnitt 550 Euro aus der eigenen Tasche für Unterrichtsmaterialien aus. Diese Summe deckt ein breites Spektrum an Ausgaben ab, das weit über klassische Schreibwaren hinausgeht. Betroffen sind Stifte, didaktisches Material und Laptops für den Unterrichtseinsatz. Aber auch Drucker, Wandfarbe für Klassenzimmer und sogar Klopapier fallen in dieser Kategorie an. Die Parteilinie kritisiert, dass diese Kosten völlig inakzeptabel für den Berufsstand sind.

Also read Niederösterreicher geben 99 Millionen Euro beim Black Friday aus

Initiative "Zahlt eh die Lehrerin"

Nach der Veröffentlichung der entsprechenden Studiendaten haben die Grünen die Initiative "Zahlt eh die Lehrerin" ins Leben gerufen. Diese Kampagne soll Aufmerksamkeit für die strukturellen Defizite im Bildungssystem schaffen. Laut eigenen Angaben der Partei haben sich hunderte Lehrkräfte bei den Grünen und dem Wiener Grünen-Bildungssprecher Felix Stadler gemeldet. Viele von ihnen berichten von Ausgaben, die weit über tausend Euro pro Jahr liegen. Die Zuschriften offenbaren ein enormes Engagement für die Kinder. Gleichzeitig zeige sich ein großer Missstand im bestehenden System, wie die Ökopartei kritisiert.

Vorstellung des Forderungskatalogs

Am Dienstag haben die beiden Politiker diese Forderungen bei einer Pressekonferenz öffentlich präsentiert. Jede Klasse soll ein ausreichendes und unbürokratisch nutzbares Budget für Unterrichts- und Arbeitsmaterial erhalten. Schulen sollen das Geld autonom und flexibel einsetzen können, ohne lange Bewilligungsprozesse. Als Orientierungsgröße schlagen die Grünen im Durchschnitt zwei Lehrkräfte pro Klasse vor. Das entspricht in etwa den derzeitigen privaten Ausgaben, die Lehrer leisten müssen. Das Modell beruht auf drei Anliegen, die Maurer und Stadler gemeinsam mit Lehrkräften herausgearbeitet haben. Diese sind finanzielle Entlastung, mehr Entscheidungsfreiheit und weniger Bürokratie.

Advertisement

Kritik am aktuellen Absetzungssystem

Felix Stadler, der selbst Lehrer an einer Wiener Schule ist, übte scharfe Kritik am aktuellen Modell. Er wies darauf hin, dass die Steuerlösung das Problem nicht löst. Absetzen heiße nicht automatisch, dass das Geld zurückbekommen wird. Von 1000 Euro Ausgaben kommen je nach Einkommen nur rund 260 bis gut 400 Euro zurück. Wer weniger verdient, zahlt also einen relativ höheren Anteil selbst. Die Energie der Lehrkräfte soll in die Kinder fließen, nicht in Belege und Abrechnungen. Das derzeitige System erzeuge unnötigen Verwaltungsaufwand für das Personal.

Appell an den Bildungsminister

Maurer und Stadler wenden sich direkt an die vielen Lehrkräfte, die sich bei ihnen gemeldet haben. Sie bedanken sich für das Vertrauen und das offene Sprechen über Probleme im Schulalltag. Das Problem sei offensichtlich und liege im System, nicht bei den einzelnen Pädagogen. Statt angemessene Arbeitsbedingungen bereitzustellen, lagere der Bildungsminister seine Verantwortung an die Lehrkräfte aus. Mit ihrem Vorschlag könne man den Lehrerinnen und Lehrern schnell, einfach und unbürokratisch den Respekt geben, den sie verdienen. Die Grünen halten an ihrer Festschreibung des Klassenbudgets fest.