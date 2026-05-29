Grundwassermangel in Österreich: Die stille Krise unter unseren Füßen

Der Grundwasserspiegel sinkt in Österreich alarmierend. Eine aktuelle Karte zeigt 86 Prozent der Messstellen als niedrig oder sehr niedrig. Umweltorganisationen fordern strengere Regeln, während Wirtschaft und Politik vor den Folgen warnen. Wie können wir das blaue Gold schützen?

Es beginnt unscheinbar. Der Rasen im Garten braucht etwas mehr Wasser, der Brunnen fördert weniger. Doch mit der Zeit werden die Auswirkungen unübersehbar: Bäche versiegen, Flüsse führen Niedrigwasser, Wiesen vergilben.

Unter unseren Füßen sinkt der Grundwasserspiegel. An vielen Messstellen in Österreich registrieren Fachleute bereits alarmierende Werte. Ausgerechnet jene Reserve, auf die wir uns seit Generationen verlassen, wird knapp. Müssen wir unseren Umgang mit Wasser also grundlegend ändern?

Lange galt Österreich als Wasserschloss Europas. Frisches Trinkwasser schien unerschöpflich. Es kam für viele so selbstverständlich aus der Leitung wie Strom aus der Steckdose. Doch die Reserven schrumpfen.

Eine aktuelle Karte des Hydrografischen Dienstes zeigt den Grundwasserstand vom 24. bis 26. Mai 2026: 86 Prozent der Messstellen werden als niedrig oder sehr niedrig eingestuft. Besonders betroffen sind das Marchfeld, das Seewinkel und Teile des Alpenvorlands. Die Gründe sind vielfältig.

Die Klimakrise führt zu längeren Trockenperioden und geringerer Schneeschmelze. Gleichzeitig steigt der Wasserbedarf von Industrie, Landwirtschaft und privaten Haushalten. Umweltorganisationen fordern daher strengere Regeln. Sie verlangen ein Wasserentnahme-Register für alle Großverbraucher und eine Abgabe auf die Entnahme von Grundwasser.

Industrielle Prozesse, Bewässerung in der Landwirtschaft und sogar das Befüllen von Swimmingpools in heißen Sommern tragen zur Übernutzung bei. In manchen Gemeinden wird das Befüllen von Pools bereits untersagt, um Engpässe zu vermeiden. Wer viel Wasser entnimmt, soll mehr Verantwortung übernehmen. Doch neue Vorschriften würden nicht nur Konzerne treffen.

Jede Einschränkung hat Folgen für die Wirtschaft, die Landwirtschaft und letztlich für alle Konsumenten. Höhere Kosten könnten an die Verbraucher weitergegeben werden. Betriebe sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Andere hingegen meinen, die Politik habe viel zu lange zugesehen.

Das Kind sei längst in den seichten Brunnen gefallen. Nun müsse entschlossen gehandelt werden. Aber wo soll der Hebel angesetzt werden? Braucht Österreich also einen strengeren Umgang mit seinem blauen Gold?

Die Debatte ist eröffnet. Sie betrifft jeden Einzelnen. Vielleicht beginnt die Lösung im Kleinen: sparsamer Umgang im Haushalt, Verzicht auf üppige Bewässerung, bewussterer Konsum. Die Politik ist gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine nachhaltige Nutzung sichern.

Die Zeit drängt. Denn was nützt uns der schönste Sommer, wenn das Wasser fehlt





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