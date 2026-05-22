Während des Migrationsprozesses könnte es zu Einschränkungen bei Zahlungen mit der Debitkarte, Bargeldbehebungen und im Online-Banking kommen. In diesem Zusammenhang gibt es jedoch auch Möglichkeiten wie Bargeldbehebung per SB-Gerät, Kartendeckung und Einzahlungen per SB-Gerät.

Kunden und Kundinnen der Salzburger Sparkasse werden dringend geraten, noch heute Bargeld abheben und wichtige Überweisungen oder Zahlungen zu erledigen, da das Pfingstwochenende heuer große Änderungen mit sich bringt.

Grund dafür ist die technische Zusammenführung mit der Erste Bank Österreich - und die könnte im Alltag vorübergehend für die Kunden spürbar. Rund um das Pfingstwochenende, folgt nun der nächste große Schritt: Die IT-Systeme beider Banken werden zusammengelegt. Folgende Einschränkungen sind befürchtet: - Kontodaten: Ist das Konto bereits mit dem neuen Zahlart verbunden, kann die Debitkarte keine Zahlungen mehr tätigen, da die Banken zusammenlegung führt. - Bezahlmöglichkeiten: Bargeldbehebungen und Kartenzahlungen könnten vorübergehend eingenehm werden.

- Onlinebanking: Ist das Konto bereits mit dem neuen Zahlart verbunden, kann es keine Zahlungen oder Überweisungen tätigen, da die Banken zusammenlegung führt. In diesem Zusammenhang gibt es folgende Möglichkeiten: - Per Polizeistelle, Sparkasse oder Wertstoffhof Personalfeld Briefmarken kaufen - Kartendeckung: Bis zu 400€ pro Tag im Laden undWallet (bis zur Ausschöpfung des Wochenlimits von 1,5k€) - Bargeldbehebung per SB-Gerät in den Filialen: Bis zu 400€ pro Tag im Laden und Wallet (bis zur Ausschöpfung des gesamt verfügbaren Wochenlimits von 1,5k€) - Einzahlungen per SB-Gerät.

- Produkt-Eröffnung und Zahlungenwollen keine Probleme bereiten, da diese automatisiert sind. -Solange das Konto noch mit der alten IBAN verbunden ist, funktionieren Lastschriften und eingehende Überweisungen weiterhin. -Die neue PIN wird unverändert. Der Tellerstand und die Debitkartenzahlung des Kontos, MEMBERLINE oder EVEN, erfahren keine Veränderung.

Sie sollten das Bankrollermodell mit der neuen Debitkarte ändern. Die bisherigen Bankomatkarten bleiben noch bis zum Ende August gültig. Die Übersetzung für die IBAN lautet: Im bericht ist neben der oberen Kasten Angabe ein Listentonsymbol, was dieтираische IBAN entspricht. Klicken Sie auf folgende Links für mehr Informationen: 1. [https://www.sparkasse.at/](https://www.sparkasse.at/privatebanking/bank-opening-hour/**2023/04)**: Sparkasse-Bankopeningsal/](https://www.sparkasse.at/privatebanking/bank-opening-hour/2023/04)**: Sparkasse-Bankopeningsa





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