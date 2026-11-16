Die Gruene lehnen die Verlangerung des Wehrdiensts ab und wollen den Zivildienst besser stellen. Vor der Plenarsitzung am Mittwoch herrscht Verhandlungsstau uber Bezahlung und Laufzeit.

Vor der geplanten Plenarsitzung am Mittwoch im Osterreichischen Nationalrat intensivieren die Verhandlungen zur Reform des Wehrdienst s. Die Partei Die Grune fordert dabei verbindliche Verbesserungen fur den Zivildienst, wahrend sie eine Verlangerung der militarischen Dienstpflicht weiterhin kategorisch ablehnt. Die Koalition aus Volkspartei, Sozialdemokraten und Neuoffnung benotigt fur die Teile der Reform, die den Zivildienst betreffen, eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.

Grune lehnen Verlangerung des Wehrdiensts ab

Sigrid Maurer, die stellvertretende Klubobfrau der Grunen, erklarte am Montag vor Journalisten eindeutig, dass die Partei dem Entwurf fur die Verlangerung des Wehrdiensts nicht zustimmen wird. Sie bezeichnete das entsprechende Kapitel der Gesetzesinitiative als fur die Bedurfnisse des Landes untauglich und sprach von einem sogenannten Murks in der aktuellen Fassung. Da es sich bei der Anderung des Wehrdiensts um eine einfachgesetzliche Materie handelt, bedarf es dafur keiner Zustimmung der Oppositionsparteien, sodass die Regierung diesen Teil der Reform theoretisch allein durchsetzen konnte.

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Maurer betonte jedoch, dass die Gruene beiden Dienstformen prinzipiell die Notwendigkeit zuschreiben, sie aber gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen mussen. Die aktuellen Ansruche der Grunen, den Zivildienst deutlich aufzuwerten, wurden durch den vorliegenden Regierungsentwurf nicht erfullt. Der von der Regierung vorgegebene Zeitplan, die Gesetze bereits am Mittwoch ins Plenum zu bringen, hinterfrage die Opposition nicht, sei aber als bloßer Willensakt der Exekutive zu werten.

Verhandlungen uber Zivildienst-Bezahlung laufen

Im Gegensatz zur Wehrdienstfrage zeigen sich die Grunen bei der Neuregelung des Zivildienstes gesprachsbereit, setzen dabei aber klare rote Linien. Es durfte keinesfalls zu einer weiteren Schlechterstellung der Zivildiener kommen, was die Bedingungen und die Entlohnung betrifft. Maurer verriet zwar keine konkreten Zahlen fur die Gehaltsaufbesserung, betonte aber, dass es richtig gewesen sei, als Kanzler Christian Stocker von der OVP sein ursprungliches Nein zu einer Verbesserung revidierte.

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Eine Erhohung der Bezahlung fur den Zivildienst soll nach Auffassung der Grunen jedoch zwingend mit dem Greifen eines Automatisms fur die Verlangerung der Zivildienstzeit einhergehen. Diese Verknupfung erscheint der Partei als logische Konsequenz, um den sozialen Ausgleich und die Wertschatzung der zivilen Dienstleistungen im Vergleich zur militarischen Pflicht sicherzustellen. Die aktuellen Verhandlungen zwischen den Fraktionen befinden sich noch in der laufenden Phase.

Kritik an Regierungsbilan und Umweltschutz

Die stellvertretende Klubobfrau ubte scharfe Kritik an der Gesamtbilanz der Ampel-Koalition unter Christian Stocker. Obwohl der Kanzler versprochen hatte, einen Herbst der Ergebnisse zu liefern, sei die Liste der Versaumnisse langer als im Vorjahr. Konkrete Beispiele hierfur seien das Sexualstrafrecht mit dem Motto Nur ja heißt ja, wofur nach wie vor kein Entwurf vorliegt, sowie die von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler versprochene Kindergrundsicherung, die in keiner Spur vorhanden sei.

Ebenso mangelhaft beurteilen die Grunen die Situation im Sozialbereich, wo die aktuelle Sozialhilfe sogar weniger Geld fur Kinder bedeute. Weitere Ruckstande sieht die Opposition bei der Bundesstaatsanwaltschaft, der Novellierung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sowie der klaren Regelung für den Bau von Rechenzentren. Letzteres Thema wird am Mittwoch durch eine Aktuelle Stunde thematisiert, die der Grunen-Digitalisierungssprecher Suleyman Zorba einbringt.

Zorba hinterfragte, warum die UVP fur Rechenzentren so schwach ausfalle, obwohl der Ressourcenverbrauch enorm sei. Das geplante Google-Rechenzentrum in Kronstorf im Bezirk Linz-Land werde den Stromverbrauch von 375.000 Haushalten generieren und zudem enorme Wassermengen binden. Die Burgerinitiativen vor Ort wurden von der Politik im Stich gelassen, obwohl die Bevolkerung die Sorgen und Auswirkungen direkt spure.

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Als Losung fur den Standortwechsel schlug Zorba vor, ausschliesslich bereits betonerte Flachen fur solche Infrastrukturprojekte zu nutzen, anstatt neue Naturressourcen zu belasten. Die Grunen fordern daher eine strengere Umweltverträglichkeitsprüfung, um die okologischen Folgen des digitalen Wandels besser kontrollieren und minimieren zu konnen.