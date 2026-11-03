Grönland ratifiziert US-Sicherheitsabkommen trotz Spannungen

Grönlands Parlament hat das US-Sicherheitsabkommen verabschiedet. Dies erlaubt US-Militärpräsenz, bestätigt aber die Souveränität der Insel nach monatelangen diplomatischen Krisen.

Das Parlament Grönland s hat am Dienstag das im September mit US-Präsident Donald Trump ausgehandelte Sicherheitsabkommen in Nuuk offiziell ratifiziert. Bei der Abstimmung votierten 16 Abgeordnete für den Vertrag, während es keine Gegenstimmen gab. Sieben Parlamentarier enthielten sich der Stimme. Dieser Schritt soll die Spannungen beilegen, die durch Trumps wiederholte Drohungen entstanden waren, die Kontrolle über die strategisch wichtige und rohstoffreiche Arktisinsel zu übernehmen.

Ratifikation beendet diplomatische Krisen

Die Vereinbarung zwischen den USA, Dänemark und Grönland markiert das Ende einer intensiven diplomatischen Phase, die durch unklare Drohungen der US-Regierung ausgelöst wurde. Noch im Jänner hatte das Weiße Haus erklärt, Trump prüfe verschiedene Möglichkeiten, Grönland zu erwerben, darunter auch einen möglichen Einsatz des US-Militärs. Diese Äußerungen lösten in europäischen Regierungen Besorgnis und intensive diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Lage aus. Die nun erfolgte Ratifizierung durch die lokalen Vertreter in Nuuk dient als klarer Signalgeber, dass das autonome Gebiet zwar mit den USA zusammenarbeitet, die politische Instabilität jedoch gebannt ist.

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Militärische Präsenz und Souveränität

Das Abkommen erweitert die militärische Rolle der USA in Grönland erheblich. Es schafft die Voraussetzungen für zwei neue Militärstützpunkte sowie für Trumps geplantes Raketenabwehrsystem Golden Dome. Gleichzeitig werden die dänische Souveränität über das autonome Gebiet und das Selbstbestimmungsrecht der grönländischen Bevölkerung ausdrücklich bekräftigt. Diese klare Trennung zwischen militärischer Nutzung und politischer Unabhängigkeit war ein zentrales Element der Verhandlungen, um die Bedenken der lokalen Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft zu zerstreuen.

Perspektiven der grönländischen Regierung

Grönlands Außenminister Mute Egede bezeichnete die Ratifizierung als wichtigen Schritt für die Insel. Er betonte die Dringlichkeit der Situation im globalen Kontext. Mute Egede sagte kurz vor der Abstimmung im Parlament: Wir müssen akzeptieren, dass Frieden und Stabilität nicht länger selbstverständlich sind. Seine Position spiegelt die Anerkennung wider, dass Grönland als Arktisinsel eine zunehmende strategische Bedeutung für die Sicherheit Nordamerikas hat. Die Regierung in Nuuk sieht in dem Vertrag ein Instrument, um die geopolitische Relevanz der Insel zu festigen, ohne dabei politische Freiheiten einzubüßen.

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Kritik der Opposition und wirtschaftliche Fragen

Gegenüber der Zustimmung der Regierungskoalition stand die Oppositionskritik im Vordergrund. Die Oppositionspartei Naleraq, die sich besonders deutlich für die Unabhängigkeit Grönlands einsetzt, stellte den wirtschaftlichen Wert der Vereinbarung infrage. Parteichef Pele Broberg erklärte, seine Partei strebe ein besseres Abkommen an, von dem Grönland nach einer möglichen Unabhängigkeit profitieren könne. Er wies darauf hin, dass die Vereinbarung aus der nun beschlossenen Form keinerlei direkten wirtschaftlichen Vorteil für Grönland ergebe. Für Naleraq bleibt die Forderung nach einer fairen Beteiligung an den Rohstoffen und der Infrastrukturprojekte bestehen.

Weitere Schritte in Dänemark

Während in Nuuk der Vertrag beschlossen wurde, steht in Dänemark die parlamentarische Behandlung des Abkommens noch bevor. Das dänische Parlament muss dem Vertrag ebenfalls zustimmen, um ihn völkerrechtlich vollständig wirksam zu machen. Eine erste Lesung ist für den 11. November vorgesehen. Die zweite Lesung und die finale Abstimmung sollen am 19. November stattfinden. Erst nach dieser zweiten Ratifikation ist das Abkommen auf beiden Seiten der Nordsee rechtlich bindend umgesetzt. Die Fristen in Kopenhagen zeigen, dass die diplomatische Einigung zwischen den drei Partnern USA, Dänemark und Grönland schnell vorangetrieben wird, um zeitnahe militärische Planungen zu ermöglichen.