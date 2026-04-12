Größte Gaza-Hilfsflotte startet von Barcelona – Protest und humanitäre Hilfe

Eine Rekordzahl von Schiffen startet von Barcelona aus, um humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen und gegen die israelische Politik zu protestieren. Begleitet wird die Flotte von Greenpeace und anderen Organisationen. Die diplomatischen Spannungen zwischen Spanien und Israel haben sich verschärft.

Am Sonntag startet vom spanischen Barcelona die bisher größte Gaza - Hilfsflotte . Die Organisatoren melden die Teilnahme von etwa 70 Schiffen mit mehr als 1.000 Menschen an Bord. Ziel der Flotte ist nicht nur die Lieferung humanitärer Hilfe, sondern auch der Protest gegen die israelische Politik . Diesmal erhält die Flotte „Begleitschutz“ von einem Schiff von Greenpeace. Im Vorjahr scheiterte die Flotte an der israelischen Marine, die Schiffe stoppte und ihre Besatzungen festsetzte.

\Die Schiffe werden am Sonntag um 12:00 Uhr aus dem Hafen der spanischen Metropole auslaufen, um Hilfsgüter in den von Israel blockierten Gazastreifen zu bringen und gegen die israelische Militärgewalt dort zu protestieren. Der Slogan der Flotte lautet: „Die Welt steht auf für Palästina.“ Saif Abukeshek, Menschenrechtsaktivist und Mitorganisator der Global Sumud Flotilla, erklärte im Vorfeld: „Es wird die größte Flottille der Geschichte sein. Wir werden Vertreter aller Nationen der Welt haben, um dem Ruf nach Gerechtigkeit gegen Völkermord Ausdruck zu verleihen.“ Im vergangenen Jahr startete bereits eine ähnliche, aber kleinere Gaza-Flotte von Barcelona aus zur palästinensischen Mittelmeerküste. Die Flotte, unterstützt von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg und Prominenten wie US-Schauspielerin Susan Sarandon, erreichte im Oktober nur etwa 70 Seemeilen vor dem Gazastreifen, weit entfernt von der israelischen Sperrzone. Die israelische Marine stürmte damals Schiffe, zahlreiche Boote mussten aufgrund technischer Probleme oder schlechten Wetters die Fahrt abbrechen. Fast alle verbliebenen Schiffe wurden abgefangen, und Bilder zeigten, wie Soldaten die Boote stürmten. Über 300 Aktivisten wurden festgesetzt und später wieder freigelassen, anschließend mussten sie ausreisen. Unter ihnen befanden sich auch vier Österreicher, darunter der ehemalige Skirennläufer und Umweltaktivist Julian Schütter. Die UNO kritisierte das Abfangen der zivilen Hilfsschiffe in internationalen Gewässern durch Israel scharf und erklärte, dass Israel die rechtswidrige Blockade des Gazastreifens ausweite. Ein UNO-Sprecher betonte, Israel müsse als Besatzungsmacht die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten sicherstellen oder humanitäre Hilfsmaßnahmen unterstützen.\Nach dem Abfangen der Schiffe reagierte Spanien mit diplomatischem Protest und zitierte den israelischen Geschäftsträger in Madrid ins Außenministerium. Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez gehört seit Beginn des Gaza-Krieges, ausgelöst durch den Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023, zu den schärfsten Kritikern der israelischen Regierung. Im Mai 2024 erkannte Spanien offiziell einen palästinensischen Staat an und widersetzte sich Angriffen Israels und der USA, die den Iran-Krieg auslösten. Sanchez setzte sich zudem für EU-Sanktionen gegen Israel ein. Die zunehmenden diplomatischen Spannungen zwischen Israel und Spanien führten dazu, dass Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Spanien aus dem internationalen Koordinationszentrum (CMCC) zur Überwachung der Gaza-Waffenruhe ausschloss. Netanjahu warf Madrid eine „diplomatische Kriegsführung“ gegen Israel vor. „Ich werde keinem Land erlauben, einen diplomatischen Krieg gegen uns zu führen, ohne dass es einen unmittelbaren Preis dafür zahlt“, sagte Netanjahu. „Diejenigen, die den Staat Israel angreifen, anstatt sich terroristischen Regimen entgegenzustellen, werden keine Partner für uns bei der Gestaltung der Zukunft der Region sein“, so der israelische Regierungschef. Während im Vorjahr der symbolische Protest im Vordergrund stand, sind diesmal auch Mediziner, Pädagogen, Architekten, Handwerker, Krankenpfleger, Anwälte und Experten für Menschenrechtsverletzungen an Bord, um beim „Wiederaufbau des Gazastreifens zu helfen und konkrete humanitäre Hilfe zu leisten“. Um erneute technische Probleme zu vermeiden, wird die Flotte von der spanischen Seenotrettungs-NGO Open Arms und dem Schiff „Arctic Sunrise“ von Greenpeace begleitet, die Unterstützung durch Experten bieten. Ob die Flottille diesmal den Gazastreifen erreichen wird, bleibt abzuwarten





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