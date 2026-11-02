Großrazzia in Wien: 30 Kilo Kokain und Gewaltkriminalität aufgedeckt

Ermittler fassen mafiöse Drogengruppe in Wien: 30 Kilogramm Kokain und 27 Kilogramm Cannabisharz sichergestellt. Festnahme wegen Morddrohung verhindert Femizid.

Das Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt haben eine intensive polizeiliche Operation abgeschlossen, die im Herbst 2025 begann und im Februar dieses Jahres gipfelte. Der Schwerpunktpunkt dieser Ermittlungen lag in Wien, wo eine als mafiös eingestufte Struktur aufgebrochen wurde. Bei den Aktionen wurden in Summe gut 30 Kilogramm Koks und sechs Festnahmen verzeichnet, wie ein Sprecher am Montag bestätigte. Die Gruppierung hat insgesamt 17 Jahre und zwei Monate an unbedingten Haftstrafen verbüßt oder ist dazu verurteilt worden.

Raffiniertes Schmuggelverfahren und Fahrzeugtechnik

Die beschlagnahmten Drogen wurden aus Valencia in Spanien in die Hauptstadt geschmuggelt. Als Transportmittel diente ein speziell präparierter Mercedes-Benz-S-Klasse, der über ein außerordentlich komplexes Geheimversteck verfügte. Dieses Versteck befand sich hinter der Rückbank und wurde durch einen Magnetschalter ausgelöst, was es ermöglichte, die Suchtmittel bei normalen Grenzkontrollen zu tarnen. Erst forensische Untersuchungen durch Spezialisten des Bundeskriminalamts förderten die verbotene Ware ans Licht, da sie für bloße Sichtkontrollen unsichtbar blieb.

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Der Lenker des Schmuggelfahrzeugs versuchte, seine Identität zu verschleiern, indem er Skiausrüstung mit sich führte. Er wurde als professioneller Drogenkurier identifiziert und steuerte den Wagen in Richtung Slowenien. Dort, an der Grenze in Spielfeld, wurde der 31-jährige Kroate von den Sicherheitskräften festgenommen. Diese Operation zeigte, wie ausgefeilt die logistischen Ketten der Täter waren, um die Wahren der Ware zu verschleiern.

Festnahmen und Struktur der Tätergruppe

Den entscheidenden Anstoß zu den Ermittlungen gab ein Hinweis auf eine serbische Tätergruppe, die rund um ein Lokal in Wien-Meidlinger einen regen internationalen Drogenhandel betreute. Die Fahnder konzentrierten ihre Aufmerksamkeit auf einen 43-jährigen Serben, der die Geschäfte von einer angemieteten Bunkerwohnung und Garage in einem Mehrparteienhaus im Wiener Bezirk Liesing aus leitete. Bei einer Durchsuchung dieser Unterkunft wurden bei ihm 20 Kilo Kokain gefunden.

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Neben den Kokainfunden wurden weitere zehn Kilogramm der Droge sichergestellt, die sich bereits mit dem Schmuggelfahrzeug auf dem Weg nach Slowenien befanden. Zudem wurde ein weiterer 31-jähriger österreichischer Staatsbürger festgenommen, der als Lieferant von 27 Kilo Cannabisharz identifiziert wurde. Diese beiden Männer wurden in Verbindung mit zwei Subdealeure des Hauptverdächtigen gesehen. Einer der Subdealer war ein 39-jähriger Serbe und der andere ein 36-jähriger Iraker, die für die Weiterverteilung der Drogen in Wien zuständig waren.

Umlenkung auf Morddrohung und Femizidverhinderung

Im März mussten die Ermittler ihre ursprünglichen Pläne zur weiteren Verfolgung der Drogengruppe kurzfristig über den Haufen werfen. Der Grund dafür war ein 38-jähriger österreichischer Staatsangehöriger, der als dritter Subdealer galt, aber eine weitaus größere direkte Gefahr darstellte. Dieser Mann hatte seine Ex-Frau zuvor mehrfach gefährlich bedroht und gestalkt. Die Kriminalisten stufte ihn als ernste Bedrohung ein, was dazu führte, dass die Delikte nach dem Suchtmittelgesetz und die Suchtmittelkriminalität vorübergehend in den Hintergrund traten.

Stattdessen wurde die Priorität auf die Festnahme dieses Mannes gelegt, um die Gefahr abzuwenden und eine mögliche Straftat zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits mehrere Betretungsverbote gegen ihn bestanden, die seine Ex-Frau schützen sollten. Hinzu kam eine konkrete Morddrohung. Während der Anhaltung befand sich eine geladene Faustfeuerwaffe in der Mittelkonsole seines Autos griffbereit, was die unmittelbare Lebensgefahr unterstrich. Unter anderem dürfte der Mann am Pkw seiner Ex-Frau einen Peilsender angebracht haben, um sie zu überwachen.

Die Ermittler betonte, dass dieser Vorfall aus ihrer Sicht mehr wert sei als alle anderen Drogenaufgriffe zusammen. Die Verhinderung eines Femizids wurde als entscheidender Erfolg gewertet, der die Gewaltbereitschaft und die Gefahr der Person deutlich machte. Insgesamt erfolgten somit fünf Festnahmen wegen grenzüberschreitender Suchtmittelkriminalität und eine weitere in erster Linie wegen der Morddrohung und der damit verbundenen Bedrohung der öffentlichen Sicherheit.

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Wirtschaftlicher Schaden und finale Bilanz der Aktion

Die abschließende Bilanz der polizeilichen Maßnahmen fällt finanziell und mengenmäßig erheblich aus. Insgesamt konnten über 30 Kilogramm Kokain sichergestellt werden, die einen Schwarzmarktwert von circa drei bis 3,5 Millionen Euro haben. Darüber hinaus wurden weitere 27 Kilogramm Cannabisharz konfisziert, was eine weitere fünfstellige Summe an Bargeld und drei Fahrzeuge umfasste, für die die Abschöpfung veranlasst wurde.

Die Gesamtbilanz der Operation, die vom Herbst 2025 bis Februar dieses Jahres andauerte, zeigt die Komplexität der vernetzten Strukturen. Neben den physischen Drogenfunden ging es um die Zerschlagung einer organisierten Handlungsebene, die über lange Zeit hinweg operierte. Die Kombination aus forensischer Technik bei der Fahrzeugdurchsuchung und der schnellen Reaktion auf individuelle Bedrohungen wie die Morddrohung war entscheidend für den Erfolg. Die sichergestellten Mittel sollen nun rechtsstaatlich verwertet werden, um der Kriminalität finanziell die Grundlage zu entziehen.