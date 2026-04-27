Großrazzia gegen Poser in der Wiener Innenstadt – 93 Anzeigen

Die Polizei hat in der Wiener Rotenturmstraße eine großangelegte Kontrolle gegen die 'Poser-Szene' durchgeführt. Es wurden zahlreiche Anzeigen ausgestellt und illegale Umbauten aufgedeckt. Die Aktion erfolgte aufgrund von Beschwerden der Bevölkerung über nächtlichen Lärm und gefährliches Fahrverhalten.

Laute Motoren und illegale Umbauten: Großrazzia gegen die Poser -Szene in der Wiener Innenstadt Die Wiener Innenstadt war am vergangenen Samstag Schauplatz einer umfangreichen Polizei kontrolle, die sich gegen die sogenannte ' Poser -Szene' richtete.

Nach anhaltenden Beschwerden von Anwohnern über nächtliche Lärmbelästigung und rücksichtslose Fahrweise hatte der zuständige Bezirk die Polizei um Unterstützung gebeten. Zwischen 19 Uhr und 2 Uhr führten Beamte ein großangelegtes Planquadrat in der Rotenturmstraße und umliegenden Gebieten durch, mit dem Ziel, Raser und Poser zu stoppen, die in den letzten Wochen für wiederholte Störungen der öffentlichen Ordnung gesorgt hatten.

Die Aktion war ein voller Erfolg und sendet eine deutliche Botschaft an alle, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten und andere gefährden. Die Bilanz der Kontrolle ist beeindruckend: Insgesamt wurden 93 Anzeigen erstattet, davon 57 Organmandate. In vier Fällen wurden die Fahrer direkt dem Schnellrichter vorgeführt, da ihre Verstöße besonders schwerwiegend waren.

Die Polizei achtete nicht nur auf Geschwindigkeitsüberschreitungen und riskante Fahrmanöver, sondern auch auf technische Mängel an den Fahrzeugen. 34 Alkoholkontrollen wurden durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine Fahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer saßen. Bei 13 Fahrzeugen bestand der Verdacht auf illegale Umbauten, weshalb sie zur genaueren Überprüfung an die Landesverkehrsabteilung überstellt wurden. In einem Fall wurde einem Fahrer vor Ort der Führerschein vorläufig entzogen, da er sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten hatte und ein Sicherheitsrisiko darstellte.

Die Kontrollen zeigten, dass viele Fahrer versuchen, ihre Fahrzeuge illegal zu modifizieren, um sie auffälliger zu machen und ihre Leistung zu steigern. Diese Umbauten sind oft nicht genehmigt und können die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen. Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis der Aktion und betonte die Bedeutung des konsequenten Vorgehens gegen die Poser-Szene. Er war selbst während der Kontrolle vor Ort und unterstrich, dass die Beschwerden der Bevölkerung ernst genommen werden.

'Wir dulden keine Regelverstöße, die die Sicherheit der Bürger gefährden und die Lebensqualität beeinträchtigen', so Figl. Die Polizei kündigte an, auch in Zukunft verstärkt Kontrollen durchzuführen, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und den Anwohnern wieder ruhigere Nächte zu ermöglichen. Die Aktion ist ein wichtiger Schritt, um die Poser-Szene einzudämmen und die Einhaltung der Verkehrsregeln zu gewährleisten. Es ist entscheidend, dass die Polizei weiterhin präsent ist und konsequent gegen Verstöße vorgeht, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bezirk ist dabei von großer Bedeutung, um die Probleme vor Ort effektiv anzugehen und nachhaltige Lösungen zu finden. Die Bevölkerung wird ermutigt, weiterhin Verstöße zu melden, damit die Polizei gezielt vorgehen kann. Die Aktion zeigt, dass die Behörden bereit sind, die Sicherheit der Bürger zu schützen und die Lebensqualität in der Innenstadt zu verbessern. Die Poser-Szene wird weiterhin im Visier der Polizei stehen, um sicherzustellen, dass die Straßen Wiens sicher und ruhig bleiben





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