Österreichische Behörden führen koordinierte Razzia gegen Extremisten durch. 17 Personen werden einvernommen, Justizanstalten durchsucht und Waffen sichergestellt.

Das österreich ische Innenministerium hat am Freitag bekannt gegeben, dass eine umfassende und koordinierte Sicherheitsoperation bereits am 4. November durchgeführt wurde. Bei dieser landesweiten Maßnahme, die unter der Leitung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst ( DSN) stand, wurden umfangreiche Hausdurchsuchungen sowie Kontrollen in zahlreichen Justizanstalten durchgeführt. Das Hauptziel dieser Aktion war es, extremistische Netzwerke zu zerschlagen und die innere Sicherheit im Land nachhaltig zu stärken.

Insgesamt wurden im Zuge dieses massiven Einsatzes 17 Personen von den Ermittlern einvernommen. Die Koordinierung der Aktion erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen der DSN und der Generaldirektion des Justizministeriums. Beteiligt an der Operation waren sämtliche neun Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, was die flächendeckende Reichweite der Maßnahme unterstreicht. Auch Staatsanwaltschaften und Justizanstalten standen in engem Austausch, um die Effektivität der Maßnahmen zu gewährleisten.

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Umfrageorte und sichergestellte Beweismittel

Die von den Staatsanwaltschaften angeordneten Durchsuchungen konzentrierten sich auf mehrere Bundesländer, darunter Vorarlberg, Tirol, das Burgenland, Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Bei diesen Aktionen stellten die Ermittler eine Vielzahl an Gegenständen sicher, die als Beweismittel oder Gefahr eingestuft wurden. Dazu gehörten Mobiltelefone, Laptops und weitere Datenträger, die für die Auswertung von Bedeutung sind.

Zusätzlich zu den digitalen Medien wurden auch physische Waffen und verbotene Substanzen gefunden. Die sichergestellten Gegenstände umfassten mehrere Messer, zwei Schlagringe sowie eine Schreckschusspistole mit Magazin. Zudem wurden Suchtgifte und einschlägige extremistische Literatur beschlagnahmt. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände steht aktuell noch aus, weshalb noch keine detaillierten Aussagen zu den genauen Inhalten getroffen werden können.

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Inspektionen in Justizanstalten und Einsatzkräfte

Neben den zivilen Durchsuchungen richteten die Behörden ihren Fokus auch auf die österreichischen Justizanstalten. In insgesamt 28 Einrichtungen wurden 235 Hafträume systematisch durchsucht und 334 Insassen kontrolliert. Diese Maßnahme ergab sich aus der Notwendigkeit, auch innerhalb des Strafvollzugs extremistische Strukturen zu identifizieren und gegenzusteuern. Die Kontrolle der Insassen diente dazu, illegale Kommunikation oder die Weiterverbreitung extremistischer Ideologien zu verhindern.

Für den gesamten Aktionstag standen 399 Einsatzkräfte bereit, um die Operation sicher durchzuführen. Neben den Landespolizeidirektionen waren spezialisierte Einheiten wie Polizeidiensthunde, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) und das Einsatzkommando Cobra (EKO Cobra) im Einsatz. Diese hohe Anzahl an Kräften verdeutlicht die Ernsthaftigkeit der Bedrohungslage und den Willen der Behörden, konsequent gegen Extremismus vorzugehen.

Politische Positionen und zukünftige Maßnahmen

Innenminister Gerhard Karner betonte in seiner Stellungnahme, dass der Verfassungsschutz gemeinsam mit Polizei und Justiz konsequent gegen Extremismus vorgehe. Das erklärte Ziel sei es, die Sicherheit der Bevölkerung langfristig zu gewährleisten. Karner wies darauf hin, dass solche koordinierten Aktionen notwendig sind, um potenziellen Gefahren frühzeitig zu begegnen und die rechtstaatlichen Grundlagen zu schützen. Die Zusammenarbeit der Behörden wurde dabei als erfolgreich und zukunftsweisend dargestellt.

Justizministerin Anna Sporrer unterstrich die Bedeutung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit. Sie bedankte sich insbesondere bei den Beschäftigten der Justizanstalten und Staatsanwaltschaften für ihren Einsatz. Sporrer verwies darauf, dass die Integrität des Justizsystems durch regelmäßige Kontrollen und Aufklärung geschützt werden muss. Auch Staatssekretär Jörg Leichtfried hob hervor, wie wichtig Analyse, die Aufklärung extremistischer Netzwerke und Präventionsmaßnahmen für die innere Sicherheit seien.

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Herausforderungen durch digitale Radikalisierung

DSN-Direktorin Sylvia Mayer verwies auf die zunehmende Bedeutung der Früherkennung von Gefahrenpotenzialen. Vor allem die beschleunigte Radikalisierung im Internet stelle die Sicherheitsbehörden vor enorme Herausforderungen. Der Verfassungsschutz müsse deshalb mögliche Gefahren möglichst früh erkennen, um präventiv handeln zu können. Mayer betonte, dass die digitale Sphäre ein wesentlicher Schauplatz extremistischer Aktivitäten geworden ist, der kontinuierlich beobachtet werden muss.

Welche weiteren Ermittlungen sich aus den Durchsuchungen ergeben, ist derzeit noch offen. Die sichergestellten Gegenstände müssen erst detailliert ausgewertet werden, um Rückschlüsse auf die Täterstrukturen zu ziehen. In Niederösterreich wurde eine Person zur sofortigen Vernehmung vorgeführt und dort verhängten die Behörden zwei vorläufige Waffenverbote. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten wurden auch Meldeverpflichtungen eingesetzt, um die Überwachung der betroffenen Personen zu erleichtern. Die Auswertung wird wahrscheinlich zu weiteren Ermittlungen führen, deren Umfang jedoch noch nicht absehbar ist.