Großkontrolle der Polizei in Linz-Land: Drogen, Alkohol und viele Verkehrsverstöße

Eine groß angelegte Verkehrskontrolle des Bezirkspolizeikommandos Linz-Land führte zu mehreren Festnahmen und Anzeigen. Unter anderem wurden ein Drogenlenker, drei Alkolenker und ein Fahrer ohne Führerschein gestoppt. Zudem wurden Cannabispflanzen und -utensilien sichergestellt. Insgesamt wurden 164 Fahrzeuge überprüft und 56 Strafzettel ausgestellt.

Fünf Streifen des Bezirkspolizeikommandos Linz-Land waren zwischen Dienstag um 14 Uhr und Mittwoch um 2 Uhr Früh im Einsatz. Sie führten Kontrollen entlang der Roadrunner-Hotspots - etwa bei der Trauner Kreuzung, dem Infra Center oder der PlusCity und dem dortigen Parkhaus - durch.

Die Bilanz: Ein Suchtgiftlenker wurde von der Amtsärztin für fahruntauglich befunden, drei Alkolenker wurden angehalten. Einer von ihnen hatte über 0,8 Promille. Bei der Kontrolle eines polnischen Fahrzeugs saß der Zulassungsbesitzer am Beifahrersitz, der Fahrer hatte keinen Führerschein. Da sie keine Sicherheitsleistung zahlten, durften sie nicht weiterfahren.

An dem Fahrzeug wurde eine Radklammer angebracht. In dem Auto fanden die Beamten Cannabiskraut, einen Grinder mit Cannabisanhaftungen, eine Cannabispfeife und eine Feinwaage. Insgesamt wurden 164 Fahrzeuge kontrolliert, zwei Sicherheitsleistungen wurden eingehoben, ein Kennzeichen abgenommen. Drei Fahrzeuge müssen zu einer Überprüfung, um sicherzustellen, dass sie sich in einem vorschriftsmäßigen Zustand befinden. 15 weitere Anzeigen wurden erstattet.

Insgesamt stellten die Polizisten 56 Strafzettel aus: 34 Menschen waren zu schnell unterwegs, sieben hatten die Gurtpflicht missachtet, acht Leute hatten mit dem Handy hantiert. Bei den sieben übrigen Strafen handelte es sich um andere Vergehen





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