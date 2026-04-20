Nach der Entdeckung von Rattengift in Hipp-Babygläschen ermitteln Behörden europaweit wegen versuchter Erpressung. Eltern werden zu äußerster Vorsicht und Prüfung der Produkte aufgerufen.

Die Kriminalpolizei in Ingolstadt hat am Montag eine offizielle Untersuchung eingeleitet, die sich auf den Verdacht eines versuchten Erpressung sfalls gegen den namhaften Babynahrung shersteller Hipp konzentriert. Im Zentrum der Ermittlungen steht eine E-Mail, die den Verantwortlichen bereits Ende März vorlag, jedoch erst Mitte April gesichtet wurde.

Die mutmaßlichen Täter forderten in diesem Schreiben eine Summe von zwei Millionen Euro und drohten gleichzeitig mit der gezielten Manipulation von Babygläschen in verschiedenen europäischen Ländern. Diese kriminelle Handlung hat inzwischen eine breite Sicherheitswelle ausgelöst, da bei Laboruntersuchungen in Österreich, der Slowakei und Tschechien nachgewiesen wurde, dass die Produkte mit Rattengift versetzt worden waren. Die Behörden arbeiten derzeit unter Hochdruck an der Identifizierung der Täter und haben eine spezielle Ermittlungsgruppe mit dem Namen Glas eingerichtet, um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten. Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass sich das Gefahrenpotenzial nicht nur auf Säuglinge beschränkt, sondern auch andere vulnerable Personengruppen wie Menschen mit Behinderungen gefährdet, die ebenfalls auf solche Nahrungsmittel angewiesen sind. Die österreichische Gesundheitsministerin Korinna Schumann appellierte in einer öffentlichen Stellungnahme eindringlich an die Bevölkerung, höchste Vorsicht walten zu lassen. Sie betonte, dass es absolut inakzeptabel sei, die Gesundheit der Schwächsten für kriminelle Ziele zu missbrauchen. Die Ermittlungsbehörden im Burgenland haben die Suche nach potenziell noch in Umlauf befindlichen manipulierten Gläsern massiv ausgeweitet. Dabei wurden gezielt soziale Einrichtungen wie Kindergärten, Pflegeheime und Krankenhäuser sensibilisiert, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Auch eine Kooperation mit ungarischen Sicherheitskräften wurde initiiert, da aufgrund der Grenznähe ein Verkauf in das Nachbarland nicht auszuschließen ist. Um sich vor den manipulierten Produkten zu schützen, geben die Ermittlungsbehörden konkrete Ratschläge zur Identifizierung. Verbraucher sollten insbesondere auf beschädigte Deckel achten oder darauf, ob der charakteristische Plopp-Laut beim Öffnen der Gläser ausbleibt. Ein weiteres Indiz für eine Manipulation ist ein weißer Aufkleber mit einem roten Ring, der sich auf dem Glasboden befinden könnte. Auch eine Prüfung des Geruchs wird dringend empfohlen. Bei kleinsten Unregelmäßigkeiten sollen sich betroffene Bürger umgehend an die Notrufnummern, wie die Vergiftungsinformationszentrale, wenden. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit vor allem auf das Produkt Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel in der 190-Gramm-Variante. Während die Staatsanwaltschaften in Ingolstadt und Eisenstadt die rechtlichen Schritte koordinieren, herrscht in der betroffenen Industrie und im Handel höchste Alarmbereitschaft, um das Vertrauen der Eltern nicht dauerhaft zu erschüttern und die Täter schnellstmöglich zu stellen





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