Großes Ehrenzeichen für NÖN-Herausgeber Georg Schröder

Georg Schröder, langjähriger Herausgeber der NÖ Nachrichten und ehemaliger Bezirksfeuerwehrkommandant, wurde mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt sein Engagement für die NÖN und die Freiwillige Feuerwehr.

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Im Rahmen eines feierlichen Aktes in St. Pölten wurde Georg Schröder, langjähriger Herausgeber der NÖ Nachrichten (NÖN) und ehemaliger Bezirksfeuerwehrkommandant, mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich ausgezeichnet. Die Überreichung erfolgte durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Sitzungssaal der NÖ Bildungsdirektion, der aufgrund von Umbauarbeiten am Landtagssitzungssaal als Ausweichlocation diente. Insgesamt wurden 28 Ehrenzeichen an verdiente Bürgerinnen und Bürger Niederösterreichs verliehen. Georg Schröder wurde für sein herausragendes Engagement für die NÖN und die Freiwillige Feuerwehr geehrt.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner hob hervor, dass Schröders Karriere bei den NÖN alle Stufen umfasste – vom Lehrling über Produktionsleiter und Prokuristen bis hin zum Herausgeber im Ruhestand. Seine Arbeit habe maßgeblich zur Weiterentwicklung des Medienwesens in Niederösterreich und darüber hinaus beigetragen. Besonders gewürdigt wurde auch sein fünfzigjähriger Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr, zunächst in Neulengbach und später in Totzenbach. Über mehrere Jahre leitete er zudem den Bezirk St. Pölten-Land als Bezirksfeuerwehrkommandant, den größten und am stärksten frequentierten Feuerwehrbezirk Niederösterreichs.

Die Auszeichnung unterstreicht Schröders unermüdlichen Einsatz für die Sicherheit und das Wohl der Bevölkerung. Er verkörpert jene Menschen, die das Land Niederösterreich voranbringen und seine dynamische Entwicklung ermöglichen, so Mikl-Leitner.

Die Zeremonie wurde von zahlreichen Würdenträgern besucht, darunter NÖN-Herausgeberin Sonja Planitzer, Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner mit Stellvertreter Martin Boyer, St. Pölten Stadt- und Bezirksfeuerwehrkommandant Mateusz Fryn, Bürgermeister Matthias Stadler (St. Pölten) und Johannes Hölzl (Kirchstetten), Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer, Landesräte Sven Hergovich und Susanne Rosenkranz sowie die Grünen-Landeschefin Helga Krismer. Die Anwesenheit dieser hochrangigen Vertreter unterstreicht die Bedeutung von Georg Schröders Verdiensten für das Land Niederösterreich.

Das Große Ehrenzeichen ist eine der höchsten Auszeichnungen des Landes und würdigt außergewöhnliche Leistungen und Engagement für das Gemeinwohl. Die Investition in die Barrierefreiheit des Landtagssitzungssaals zeigt zudem das Bestreben des Landes, allen Bürgerinnen und Bürgern eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Die Ehrung von Georg Schröder ist somit ein Zeichen der Wertschätzung für langjährige und engagierte Arbeit im Dienste der niederösterreichischen Bevölkerung





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