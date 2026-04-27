Großer Waldbrand nördlich von Graz: Einsatzkräfte kämpfen weiter gegen die Flammen

Ein großflächiger Waldbrand nördlich von Graz bei Eisbach-Rein beschäftigt seit Samstag rund 250 Einsatzkräfte. Trotz nachlassendem Wind ist die Lage weiterhin ernst, und ein Ende der Löscharbeiten ist noch nicht in Sicht. Rund 50 Hektar Wald stehen in Brand.

Die Situation im Kampf gegen den Waldbrand nördlich von Graz bei Eisbach-Rein hat sich zwar leicht entspannt, jedoch ist von einem kontrollierten Zustand oder gar einem Ende der Löscharbeiten noch lange nicht die Rede.

Rund 250 Feuerwehrleute, Einsatzkräfte des Bundesheeres und der Polizei sowie Teams von privaten Unternehmen arbeiten unermüdlich daran, die Flammen einzudämmen. Unterstützt werden sie durch sieben Hubschrauber, die sowohl Löschwassereinsätze durchführen als auch für Erkundungen und den Transport von Personal und Material eingesetzt werden. Trotz der Bemühungen stehen weiterhin rund 50 Hektar Wald in Brand. Herbert Buchgraber, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Graz-Umgebung, betonte, dass der nachlassende Wind zwar eine gewisse Erleichterung bringe, die Lage aber weiterhin ernst sei.

Ein Abschluss der Löscharbeiten wird voraussichtlich nicht vor Montag erreicht werden können. Die Einsatzkräfte arbeiten in Schichten, um die physische Belastung zu verteilen, da das unwegsame Gelände die Löscharbeiten extrem anstrengend macht. Die Hubschrauber spielen eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung des Feuers, indem sie Wasser aus nahegelegenen Quellen transportieren und so die Bodenmannschaften unterstützen. Die Hoffnung ruht auch auf möglichen Regenfällen, doch die Wettervorhersagen deuten für die kommenden Tage nicht auf größere Niederschläge hin.

Der Brand wurde am Samstag von einer aufmerksamen Wanderin entdeckt, die umgehend den Notruf verständigte. Aufgrund des starken Windes breiteten sich die Flammen jedoch rasend schnell aus, noch bevor die ersten Feuerwehren am Einsatzort eintreffen konnten. Zu Beginn der Löscharbeiten waren 140 Feuerwehrleute und zwei Hubschrauber im Einsatz. Die Schwierigkeit bestand von Anfang an in der Erreichbarkeit des Brandherdes, da das Gelände sehr steil und dicht bewachsen ist.

Im Laufe des Sonntags wurde die Anzahl der Einsatzkräfte auf rund 400 erhöht, da sich der Brand durch die anhaltenden Windböen auf eine Fläche von fast 50 Hektar ausdehnte. Trotz der intensiven Bemühungen gestalteten sich die Löscharbeiten weiterhin schwierig. Die Einsatzleitung betont, dass die Sicherheit der Einsatzkräfte oberste Priorität hat und dass die Arbeiten nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden. Regelmäßige Lagebeurteilungen und die Anpassung der Einsatzstrategie sind entscheidend, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einsatzorganisationen – Feuerwehr, Bundesheer, Polizei und privaten Unternehmen – funktioniert reibungslos und trägt dazu bei, die Effizienz der Löscharbeiten zu maximieren. Bisher wurden keine Verletzten gemeldet, was angesichts der Intensität des Brandes und der schwierigen Einsatzbedingungen als Glücksfall gewertet werden kann. Am Sonntag besuchten Landeshauptmann Mario Kunasek von der FPÖ und Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer von der ÖVP den Einsatzort, um sich ein eigenes Bild von der Lage zu machen und den Einsatzkräften ihre Unterstützung auszudrücken.

Sie lobten den unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten und betonten die Bedeutung der Zusammenarbeit, um den Brand erfolgreich zu bekämpfen. Die Behörden haben eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um die Brandursache zu ermitteln. Es wird geprüft, ob es sich um einen natürlichen Brand, beispielsweise durch Blitzschlag, oder um Brandstiftung handelt. Die Bevölkerung in den umliegenden Gebieten wird weiterhin aufgefordert, vorsichtig zu sein und offene Flammen zu vermeiden.

Es ist ratsam, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um die Auswirkungen des Rauchs zu minimieren. Die Einsatzkräfte werden weiterhin alles daran setzen, den Brand so schnell wie möglich zu löschen und weitere Schäden zu verhindern. Die Situation bleibt angespannt, und es ist noch unklar, wie lange die Löscharbeiten dauern werden. Die anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen erhöhen die Brandgefahr in der Region





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