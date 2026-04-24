Großer Waldbrand im Lesachtal – Über 35 Hektar betroffen

Ein großflächiger Waldbrand wütet im Kärntner Lesachtal. Über 35 Hektar sind bereits in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten im steilen Gelände sind äußerst schwierig. Einsatzkräfte aus Kärnten und Osttirol sind im Einsatz.

Ein verheerender Waldbrand wütet seit Donnerstagabend im Kärntner Lesachtal und stellt die Einsatzkräfte vor enorme Herausforderungen. Die betroffene Fläche hat sich mittlerweile auf über 35 Hektar ausgeweitet, wobei das steile Gelände die Löscharbeiten erheblich erschwert.

Die Situation ist angespannt, da die Flammen in einigen Bereichen nur 100 Meter von bewohnten Gebäuden entfernt sind. Der Bürgermeister von Lesachtal, Bernhard Knotz, sprach von einer kritischen Lage und betonte die Priorität, die weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Die Trockenheit und der Wind begünstigen die rasche Ausbreitung der Flammen, die sich im steilen Gelände nach oben fressen. Die Löscharbeiten werden durch ein massives Kräfteaufgebot unterstützt.

Mehr als 150 Feuerwehrleute, darunter auch Einsatzkräfte aus Osttirol, sind vor Ort im Einsatz. Zusätzlich sind fünf Hubschrauber zur Brandbekämpfung eingesetzt, da der Einsatz von Bodenmannschaften aufgrund des Geländes und der Rauchentwicklung stark eingeschränkt ist. Das Bundesheer leistet ebenfalls Unterstützung. Die Feuerwehr hat eine zweite Löschleitung verlegt und weitere sechs Feuerwehren angefordert, um die bestehenden Kräfte zu verstärken.

Trotz der schwierigen Bedingungen zeigen sich die Einsatzkräfte zuversichtlich, die Ausbreitung des Feuers zumindest vorläufig einzudämmen. Der Brand war gegen 21:30 Uhr östlich der Ortschaft Maria Luggau ausgebrochen und hat sich seitdem rasch ausgebreitet. Die extreme Trockenheit der letzten Wochen hat die Vegetation stark ausgetrocknet und somit die Entstehung und Ausbreitung des Brandes begünstigt. Die Situation wird durch die starke Rauchentwicklung zusätzlich erschwert, die die Sicht beeinträchtigt und die Atemwege reizt.

Die Einsatzkräfte arbeiten unter schwierigen Bedingungen, da das steile Gelände nicht nur die Löscharbeiten erschwert, sondern auch eine Gefahr für die Sicherheit der Feuerwehrleute darstellt. Die Löschwasserversorgung ist ebenfalls eine Herausforderung, da das Wasser in dem unwegsamen Gelände nur schwer transportiert werden kann. Als Vorsichtsmaßnahme musste die Lesachtalstraße (B111) zwischen St. Lorenzen und Maria Luggau für den gesamten Verkehr gesperrt werden, da die Gefahr besteht, dass Teile des Geländes auf die Fahrbahn rollen.

Die Sperre wird voraussichtlich bis mindestens 20 Uhr andauern, und eine Umfahrung ist nur über Osttirol möglich. Die Behörden bitten die Bevölkerung, den betroffenen Bereich zu meiden und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen. Die Situation wird weiterhin genau beobachtet, und es werden alle Anstrengungen unternommen, um den Waldbrand unter Kontrolle zu bringen und weitere Schäden zu verhindern. Die Gemeinde Lesachtal hat eine Notfallzentrale eingerichtet, um die Bevölkerung zu informieren und zu unterstützen.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei untersucht. Es wird dringend empfohlen, im betroffenen Gebiet keine offenen Flammen zu verwenden und auf mögliche Brandgefahren zu achten. Die anhaltende Trockenheit und die steigenden Temperaturen erhöhen das Risiko von Waldbränden in ganz Kärnten und Österreich. Die Einsatzkräfte appellieren an die Bevölkerung, vorsichtig zu sein und im Falle eines Brandes sofort die Feuerwehr zu alarmieren





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