Großer Waldbrand im Lesachtal: Fläche auf 110 Hektar ausgeweitet

Ein seit Donnerstag wütender Waldbrand im Kärntner Lesachtal hat sich auf 110 Hektar ausgebreitet. Die Löscharbeiten sind aufgrund des steilen Geländes schwierig. Bundesheer und zahlreiche Feuerwehren sind im Einsatz.

Ein verheerender Waldbrand wütet seit Donnerstag im Kärntner Lesachtal und hat sich mittlerweile auf eine Fläche von über 110 Hektar ausgebreitet. Die Löscharbeiten gestalten sich aufgrund des extrem steilen Geländes und der schwierigen Wetterbedingungen als äußerst herausfordernd.

Ein Erkundungsflug am Samstagmorgen bestätigte die alarmierende Ausdehnung des Brandes auf land- und forstwirtschaftliche Flächen. Der Einsatz, der bereits seit Donnerstag andauert, wird voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Feuerwehr konzentriert sich derzeit primär auf die Eindämmung der weiteren Ausbreitung der Flammen, während gleichzeitig Glutnester auf den bereits betroffenen Gebieten aufgespürt und gelöscht werden. Die Arbeiten sind körperlich sehr anstrengend und werden sowohl von Boden- als auch von Luftkräften durchgeführt.

Derzeit sind sechs Hubschrauber, darunter drei vom Bundesheer und drei von der Polizei, sowie 33 Feuerwehren mit insgesamt 250 Einsatzkräften, darunter 23 Feuerwehr-Flughelfer, im Einsatz. Das Einsatzgebiet wurde strategisch in vier Abschnitte unterteilt, um die Koordination und Effizienz der Löscharbeiten zu optimieren. Obwohl das Feuer bisher keine Siedlungsgebiete erreicht hat und keine unmittelbare Gefahr für Menschen besteht, stehen Rettungskräfte in Bereitschaft, um im Bedarfsfall schnell Hilfe leisten zu können.

Die Bundesstraße B111 zwischen St. Lorenzen im Lesachtal und Maria Luggau bleibt bis auf Weiteres für den gesamten Verkehr gesperrt, da die Gefahr von herabfallenden Teilen besteht. Eine großräumige Umfahrung ist lediglich über Osttirol möglich. Die Sperre stellt eine erhebliche Verkehrsbehinderung dar, ist aber notwendig, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die Situation wird kontinuierlich von den Einsatzkräften überwacht und angepasst.

Die Ausbreitung des Feuers in der Nacht auf Samstag war erwartet worden, da die Hubschrauber aufgrund der Dunkelheit nicht operieren konnten und der Wind die Flammen zusätzlich anheizte. Florian Jost, Sprecher der Feuerwehr, betonte, dass das Feuer nicht flächig, sondern eher fragmentiert ist, wobei die Ausbreitungsrichtung stark vom Wind beeinflusst wird. Das Bundesheer unterstützt die Feuerwehr mit drei Hubschraubern und einem Tanklöschfahrzeug.

Der Bezirkskrisenstab Hermagor wurde durch Bezirkshauptmann Heinz Pansi aktiviert und steht in engem Austausch mit dem Land Kärnten, dem Landesfeuerwehrkommando und dem Katastrophenschutz. Neben den Feuerwehren aus dem oberen Gailtal wurden auch Kräfte aus Osttirol zur Unterstützung angefordert. Die Löschwasserversorgung im steilen Gelände stellt eine besondere Herausforderung dar. Die Einsatzkräfte arbeiten unermüdlich, um die Ausbreitung des Brandes zu stoppen und die umliegenden Gebiete zu schützen.

Die Situation bleibt angespannt, und die nächsten Tage werden entscheidend sein, um den Waldbrand unter Kontrolle zu bringen. Die Bevölkerung wird gebeten, das Einsatzgebiet zu meiden und die Anweisungen der Behörden zu befolgen





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