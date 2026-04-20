Großer Umbruch bei RTL: Wer wird Millionär pausiert zugunsten neuer Gameshow

RTL nimmt Wer wird Millionär? vorerst aus dem Programm. Ab Ende April übernimmt Ralf Schmitz mit der neuen Show Die Weisheit der Vielen den Montagabend zur Primetime.

RTL sorgt für eine handfeste Überraschung am Montagabend, denn der Sender schickt seinen wohl bekanntesten Dauerbrenner in eine längere Zwangspause. Die Kult-Quizshow Wer wird Millionär? mit Günther Jauch verabschiedet sich vorübergehend vom Bildschirm, was bei der treuen Zuschauerschaft für viel Gesprächsstoff sorgt. Der Moderator selbst wird das Ende der aktuellen Staffel während der Sendung am kommenden Montag offiziell verkünden.

Für alle Anhänger der Sendung bedeutet dies, dass sie sich in den kommenden Wochen gedulden müssen, bis der Quiz-Klassiker wieder wie gewohnt zur Primetime auf Sendung geht. Die Programmänderung markiert eine bewusste Entscheidung des Senders, den Sendeplatz für neue Impulse zu nutzen und Raum für Experimente zu schaffen. Die entstandene Lücke im Sendeplan wird jedoch keinesfalls unbesetzt gelassen, denn RTL setzt auf frische Unterhaltung mit einem neuen Gesicht. Ab dem 27. April übernimmt Comedian Ralf Schmitz das Ruder mit dem innovativen Format Die Weisheit der Vielen. Das Spielkonzept sticht durch eine ungewöhnliche Dynamik hervor: Ein einzelner Kandidat stellt sich der kollektiven Intelligenz eines rund 200-köpfigen Publikums. Die gestellten Fragen sind dabei nicht etwa klassisches Allgemeinwissen, sondern skurrile Alltagsrätsel. So geht es beispielsweise darum, den durchschnittlichen Verbrauch von Toilettenpapier in Deutschland einzuschätzen oder die Häufigkeit der Nutzung von bequemen Jogginghosen im Homeoffice zu erraten. Wer näher an der korrekten Antwort liegt als die große Mehrheit der Studionutzer, gewinnt jeweils 10.000 Euro, wobei insgesamt vier Spielrunden absolviert werden müssen. Sollte der Kandidat den Schätzungen unterliegen, wandert das Geld in einen Jackpot, der im späteren Finale eine entscheidende Rolle für die Gewinnsumme spielt. Das Besondere an diesem Format ist die Interaktion: Zum Ende jeder Ausgabe wird der Spieß umgedreht. Der erfolgreichste Schätzer aus dem Publikum darf seinen Platz auf der Tribüne verlassen und selbst in die Rolle des Kandidaten schlüpfen. Dieses Prinzip vom Zuschauer zum Herausforderer soll laut RTL für ein hohes Maß an Dynamik und zusätzliche Spannung sorgen. Ob Ralf Schmitz es jedoch schafft, die hohen Einschaltquoten von Günther Jauch dauerhaft zu halten, bleibt ein spannendes Experiment. Der Comedian selbst bezeichnet das Format als ein Besser-Schätz-Quiz und verspricht ein kurzweiliges Erlebnis. Fans von Wer wird Millionär? müssen jedoch nicht dauerhaft auf ihre Dosis Jauch verzichten: Schon zu Pfingsten soll der Klassiker mit einem besonderen Zocker-Special zurückkehren, bei dem bereits ein interessanter Kandidat feststeht. Er tritt dabei in die Fußstapfen seiner Brüder, die bei früheren Auftritten bei Jauch bereits stattliche Summen von 32.000 und 64.000 Euro gewinnen konnten. Die Erwartungen sind also hoch, sowohl für den Neustart mit Schmitz als auch für die Rückkehr des Quiz-Urgesteins





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