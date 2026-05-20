Großer Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr in Wels-Puchberg

Ein vermeintlich undichter Kesselwaggon hat am Mittwochnachmittag einen größeren Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr am Verschiebebahnhof in Wels-Puchberg ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Nachmittag zu einem befürchteten Austritt eines Gefahrstoffs aus einem Kesselwaggon in den Bereich des Welser Verschiebebahnhofs alarmiert.

Ein vermeintlich undichter Kesselwaggon hat am Mittwochnachmittag einen größeren Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr am Verschiebebahnhof in Wels-Puchberg ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Nachmittag zu einem befürchteten Austritt eines Gefahrstoffs aus einem Kesselwaggon in den Bereich des Welser Verschiebebahnhofs alarmiert.

Betroffen war ein Kesselwaggon, der laut Deklaration offenbar mit Ammoniak gefüllt war. Der betroffene Waggon wurde nach ersten Messungen aus dem betroffenen Güterzug ausgereiht und auf das sogenannte Umweltschutzgleis verschoben. Dort konnten die Einsatzkräfte dann rasch Entwarnung geben, offenbar könnte es sich um Kondenzwasser am betroffenen Waggon gehandelt haben. Die Messungen ergaben laut Einsatzkräften keine Gefährdung.

Der Einsatz konnte daraufhin dann beendet werden. Die Feuerwehr musste nicht in die Aktion gehen, da die Situation schnell entspannte. Die Feuerwehreinsätze dauern normalerweise einige Stunden an, diesmal waren sie jedoch sehr schnell vorbei. Die Feuerwehrleute konnten schnell die Situation überwachen und die Gefahr beseitigen





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Feuerwehr Gefahrstoffeinsatz Kesselwaggon Ammoniak Wels-Puchberg

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