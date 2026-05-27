Großer Feuerwehreinsatz nach Brand in Justizanstalt Wels-Innenstadt

Ein Feuer im Gefängnis von Wels-Innenstadt löste am Mittwochnachmittag einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Justizwache aus. Das Feuer war nach kurzer Zeit unter Kontrolle, jedoch wurde eine Person verletzt.

Ein erheblicher Feuerwehreinsatz ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Justizanstalt im Stadtteil Innenstadt von Wels . Gegen 14.20 Uhr löste ein plötzliches Aufflammen im Gefängnisgebäude Alarm aus, sodass die benachbarte Hauptfeuerwache sowie die städtische Feuerwache sofort zu den Einsatzorten ausrücken mussten.

Neben den Löschfahrzeugen rückten mehrere Rettungsfahrzeuge, Polizeibeamte und Mitglieder der Justizwache an, um die Lage zu sichern und mögliche Evakuierungen zu koordinieren. Die Einsatzkräfte erreichten das Gebäude innerhalb weniger Minuten, denn die Lage befand sich in unmittelbarer Nähe zu den Wachen, was ein besonders schnelles Anrücken ermöglichte. Beim Eintreffen war das Feuer bereits eingedämmt, jedoch bestand weiterhin die Gefahr einer Wiederentzündung, weswegen die Feuerwehr sofort mit gezielten Belüftungs- und Rauchabzugsmaßnahmen begann.

Die Belüftungsarbeiten dienten dazu, die Hitze und den Rauch aus den oberen Stockwerken abzuführen, um die Sicherheit der Einsatzkräfte und der im Haus befindlichen Personen zu garantieren. Die Löschschlauch-Einsätze wurden nach kurzer Zeit eingestellt, da das Feuer unter Kontrolle war und keine weitere Hitzeentwicklung mehr zu verzeichnen war





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