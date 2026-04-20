Großer Exodus bei Grasset: Frankreichs Literaturszene im Aufstand gegen Bolloré

Ein beispielloser Autoren-Exodus erschüttert den französischen Verlag Grasset. Über 170 Schriftsteller protestieren gegen den Einfluss des Medienmoguls Vincent Bolloré und fordern neue gesetzliche Rechte für Kulturschaffende.

Die französische Literatur szene befindet sich in einer historischen Erschütterung, die weit über das übliche Maß an intellektuellen Debatten hinausgeht. Der traditionsreiche Verlag Grasset verzeichnet einen massiven Exodus von mehr als 170 Autoren, die aus Protest gegen strukturelle und personelle Veränderungen dem Haus den Rücken kehren. Darunter finden sich gewichtige literarische Stimmen wie Virginie Despentes, Frédéric Beigbeder, Bernard-Henry Lévy und Pascal Bruckner.

Dieser beispiellose Vorgang hat eine breite Diskussion über die Freiheit des Wortes und den Einfluss von Großkapital auf die Kulturlandschaft entfacht. Die Forderung von über 300 Schriftstellern nach einer gesetzlichen Gewissensklausel, die ihnen den Verlagswechsel bei ideologischen oder strukturellen Verwerfungen erleichtern soll, unterstreicht die Dringlichkeit der Situation. Selbst Präsident Macron hat sich bereits in die Debatte eingeschaltet, was die politische Brisanz der Thematik unterstreicht. Im Zentrum dieser Kontroverse steht der Medienmogul Vincent Bolloré. Der 74-jährige Milliardär hat durch die Abberufung des langjährigen Geschäftsführers Olivier Nora bei der Verlagsgruppe Hachette, der Muttergesellschaft von Grasset, das Beben erst ausgelöst. Kritiker werfen Bolloré vor, er wolle seine Medienmacht gezielt einsetzen, um rechtspopulistische Strömungen wie das Rassemblement National politisch zu stützen. Bolloré selbst weist diese Vorwürfe zurück und bezeichnet sich als Christdemokrat, doch die Praxis in anderen Medienhäusern seines Imperiums, etwa der Umwandlung von i-Télé in das oft als französische Fox News bezeichnete CNews, nährt die Sorgen vieler Beobachter. Auch die Tatsache, dass Bollorés Konzern mittlerweile einen Großteil der französischen Schulbücher herausgibt, wird von Intellektuellen mit großer Skepsis betrachtet, da sie eine Gefahr für die geistige Unabhängigkeit der künftigen Generationen wittern. Der Konflikt bei Grasset ist jedoch komplexer, als es eine reine Links-Rechts-Dichotomie vermuten ließe. Das Verlagshaus, das unter der Führung von Nora eine Kultur der Meinungsvielfalt pflegte, vereinte bisher Autoren unterschiedlichster politischer Couleur. Dass nun ausgerechnet diese heterogene Gruppe gegen die neue Führung protestiert, zeigt, wie sehr sie sich in der von Nora geschaffenen intellektuellen Freiheit bedroht fühlen. Bolloré rechtfertigt die personelle Umstrukturierung mit rein ökonomischen Argumenten und wirft den protestierenden Autoren vor, sie seien eine abgehobene Kaste, die sich über betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten hinwegsetzen wolle. Die Autoren hingegen wehren sich gegen eine zunehmende Ökonomisierung und ideologische Vereinnahmung ihrer Arbeit. Sie betonen, dass ein Verlag eben nicht wie ein gewöhnlicher Industriebetrieb geführt werden könne. Ob die angestrebte Gesetzesänderung, die Autoren mehr Schutz vor unliebsamen Verlagsentscheidungen gewähren soll, juristisch durchsetzbar ist, bleibt abzuwarten, während der Streit um die Unabhängigkeit des Geistes weiter eskaliert





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