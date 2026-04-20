Großeinsatz wegen Ölverschmutzung in der Trattnach bei Bad Schallerbach

Ein mysteriöser Ölaustritt in der Trattnach forderte am Sonntag zwei Feuerwehren in Bad Schallerbach. Umfangreiche Absaugmaßnahmen und Ölsperren konnten größeren Umweltschaden verhindern.

In der oberösterreichischen Marktgemeinde Bad Schallerbach , gelegen im Bezirk Grieskirchen , kam es am vergangenen Sonntag zu einem folgenschweren Zwischenfall, der die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr en für mehrere Stunden intensiv forderte. Ein großflächiger Ölfilm auf der Trattnach , der für die Natur und die Umwelt ein erhebliches Risiko darstellte, rief die Rettungskräfte auf den Plan.

Nachdem die erste Meldung über einen Ölaustritt in einem Gewässer eingegangen war, rückten die Feuerwehren unverzüglich aus, um die Lage zu sondieren und erste Eindämmungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Situation vor Ort präsentierte sich als komplex, da sich der Schadstoff nicht nur auf der Wasseroberfläche ausbreitete, sondern auch in angrenzende Kanalsysteme gelangte. Um der Lage Herr zu werden, wurde die Feuerwehr Grieskirchen mit einem speziellen Ölfahrzeug nachalarmiert, um die Kapazitäten für die Beseitigung der Verunreinigung zu erhöhen. Die Einsatzkräfte arbeiteten unter Hochdruck, um den Ölfilm mittels Ölbindemitteln und speziellen Vliesen zu binden und sukzessive abzutragen. Parallel dazu mussten betroffene Kanalabschnitte geöffnet und fachgerecht gereinigt werden, wobei Spezialgeräte zum Einsatz kamen, um das Öl effizient aus der Kanalisation abzusaugen. Um eine weitere Ausbreitung des Schadstoffes im Flusslauf zu unterbinden, wurden über eine längere Distanz hinweg mehrere Ölsperren errichtet. Durch dieses koordinierte und fachmännische Vorgehen aller beteiligten Einheiten gelang es glücklicherweise, eine ökologische Katastrophe größeren Ausmaßes in der Trattnach abzuwenden. Vor Ort verschaffte sich auch Bürgermeister Markus Brandlmayr von der ÖVP ein Bild der Lage und führte eine ausführliche Einsatzbesprechung mit den Leitern der Feuerwehren durch. Die Polizei wurde ebenfalls an den Einsatzort beordert, um erste Ermittlungen zur bisher völlig unbekannten Ursache der Gewässerverschmutzung aufzunehmen. Zudem wurde die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen über den Vorfall informiert, da die rechtlichen Aspekte der Umweltgefährdung nun ebenfalls eine Rolle spielen. Die errichteten Ölsperren werden in den kommenden zwei Tagen regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf nachjustiert, um sicherzustellen, dass keine Restmengen des Öls mehr unkontrolliert abfließen können. Alle mit dem Schadstoff kontaminierten Materialien wurden gesammelt und in speziellen Behältern sicher zwischengelagert, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Erst nach einer abschließenden Kontrolle durch die Behörden werden die Sperren nach etwa 48 Stunden endgültig abgebaut





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