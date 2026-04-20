Großeinsatz nach Gift-Attacke auf HiPP-Babynahrung

Nach einer Erpressung wurden manipulierte und mit Rattengift verseuchte Babynahrungsgläser in den Handel gebracht. Eine Ermittlungsgruppe sucht unter Hochdruck nach den Tätern.

Ein erschreckender Fall von versuchter Erpressung und Produktmanipulation erschüttert derzeit die Öffentlichkeit und verunsichert Eltern weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Der renommierte Babynahrung shersteller HiPP, mit Sitz in Pfaffenhofen an der Ilm, wurde Ziel krimineller Machenschaften, nachdem Unbekannte das Unternehmen mit der Drohung erpressten, Babynahrung mit Rattengift zu versetzen.

Die Forderung der Täter belief sich auf zwei Millionen Euro, eine Summe, die das Unternehmen nicht zahlte. In der Folge begannen die Erpresser damit, manipulierte Produkte in den Handel zu schleusen. Die Behörden bestätigten, dass durch diese skrupellosen Handlungen Gläser in Österreich, Tschechien und der Slowakei mit hochgiftigen Substanzen kontaminiert wurden. Besonders kritisch ist die Situation, da sich in Österreich mutmaßlich noch immer ein manipuliertes Glas im Umlauf befinden könnte, das bisher nicht sichergestellt werden konnte. Die Sorge unter Konsumenten ist groß, da Informationen über das Ausmaß der Gefahr erst mit erheblicher Verzögerung an die breite Öffentlichkeit gelangten, was zu massiver Kritik an der Kommunikationspolitik der zuständigen Stellen führte. Die Ermittlungen werden nun durch die eigens für diesen Fall eingerichtete Kriminalpolizeigruppe Glas mit Hochdruck vorangetrieben. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt arbeiten die Beamten mit allen verfügbaren Ressourcen an der Identifizierung der Täter. Die Kommunikation zwischen den deutschen Behörden, dem Hersteller HiPP und den Sicherheitsorganen der betroffenen Nachbarländer erfolgt engmaschig. Trotz der intensiven Suche nach den Verantwortlichen bleibt die Lage angespannt, da die Täter äußerst perfide vorgehen. Als markantes Erkennungsmerkmal für die manipulierten Produkte nannten die Behörden einen weißen Aufkleber am Boden der Gläser, der mit einem roten Kreis versehen ist. Es wird dringend dazu aufgerufen, beim Kauf von Babynahrung höchste Vorsicht walten zu lassen und jedes Produkt vor der Verwendung genauestens zu prüfen. Dies gilt insbesondere für das typische Knackgeräusch beim erstmaligen Öffnen des Deckels, dessen Ausbleiben ein deutliches Warnsignal für eine Manipulation darstellt. Eltern und Erziehungsberechtigte sind dazu angehalten, bei jeglichen Auffälligkeiten, wie einem ungewöhnlichen Geruch oder einer beschädigten Verpackung, unverzüglich von der Fütterung abzusehen und die Polizei zu kontaktieren. Während in Deutschland bisher keine mit Gift versetzten Gläser gefunden wurden, bleibt die Wachsamkeit das oberste Gebot der Stunde. Die Ermittlungsbehörden bitten um Verständnis, dass aufgrund des laufenden Verfahrens und ermittlungstaktischer Notwendigkeiten derzeit keine weiteren Details zu den Hintergründen oder zum aktuellen Stand der Fahndung veröffentlicht werden können. Der Fall verdeutlicht das massive Sicherheitsrisiko, das durch gezielte Erpressungsversuche gegen die Lebensmittelindustrie entstehen kann, und zeigt, wie wichtig eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Sicherheitsbehörden ist, um den Schutz der Bevölkerung in solch prekären Situationen zu gewährleisten. Die Bevölkerung bleibt aufgerufen, bei Einkäufen aufmerksam zu sein und die spezifischen Warnhinweise der Polizei strikt zu befolgen, bis die Täter gefasst sind





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