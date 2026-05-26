Große Ehre für Gary Lux: Vollblutmusiker erhält Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

Der Vollblutmusiker Gary Lux hat eine große Ehre erhalten: Er hat das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhalten. Dies wurde von seinen Weggefährten wie Wolfgang Ambros und Herbert Prohaska gewürdigt.

Große Ehre für Gary Lux : Der Vollblutmusiker erhielt das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Weggefährten wie Wolfgang Ambros und Herbert Prohaska applaudierten dem Tausendsassa.

Im Interview mit krone.tv schwärmten die Gäste über Lux – und dieser selbst gibt den Fans Grund zur Freude, denn musikalisch ruhig wird es um ihn noch lange nicht: "Mir fällt ständig was ein". User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum.

KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder derwidersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auc





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gary Lux Goldene Ehrenzeichen Verdienste Um Die Republik Österreich Weggefährten Interview Mit Krone.Tv Musikalisch Ruhig Werden Es Um Ihn Noch Lange Mir Fällt Ständig Was Ein

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Harley-Papst' Ferdi Fischer wurde ausgezeichnetHarley-Davidson-Pionier Ferdi Fischer erhält Goldenes Verdienstzeichen in Niederösterreich für soziales Engagement und Charity-Tour.

Read more »

Paragleiterin, die in der Luft von einer Cessna abgeräumt wurdeDie 44-Jährige Paragleiterin erklärt den Vorfall klar, kritisiert online-Lästerer und fordert mehr Visikontrolle_, mehr Umsicht

Read more »

Große Trauer um legendären Saxophon-VirtuosenDer legendäre Saxofonist und Jazz-Komponist Sonny Rollins ist tot.

Read more »

Gary Lux wird vergoldet und Wolfgang Ambros gratuliertMusiker und Komponist Gary Lux wurde im Wiener Künstlerhaus mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

Read more »