Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Große Ehre für Gary Lux: Vollblutmusiker erhält Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

Kunst Und Kultur News

Große Ehre für Gary Lux: Vollblutmusiker erhält Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Gary LuxGoldene EhrenzeichenVerdienste Um Die Republik Österreich
📆26/05/2026 18:28:00
📰krone_at
42 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 44% · Publisher: 53%

Der Vollblutmusiker Gary Lux hat eine große Ehre erhalten: Er hat das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhalten. Dies wurde von seinen Weggefährten wie Wolfgang Ambros und Herbert Prohaska gewürdigt.

Große Ehre für Gary Lux : Der Vollblutmusiker erhielt das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Weggefährten wie Wolfgang Ambros und Herbert Prohaska applaudierten dem Tausendsassa.

Im Interview mit krone.tv schwärmten die Gäste über Lux – und dieser selbst gibt den Fans Grund zur Freude, denn musikalisch ruhig wird es um ihn noch lange nicht: "Mir fällt ständig was ein". User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum.

KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder derwidersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auc

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

krone_at /  🏆 12. in AT

Gary Lux Goldene Ehrenzeichen Verdienste Um Die Republik Österreich Weggefährten Interview Mit Krone.Tv Musikalisch Ruhig Werden Es Um Ihn Noch Lange Mir Fällt Ständig Was Ein

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Harley-Papst' Ferdi Fischer wurde ausgezeichnet'Harley-Papst' Ferdi Fischer wurde ausgezeichnetHarley-Davidson-Pionier Ferdi Fischer erhält Goldenes Verdienstzeichen in Niederösterreich für soziales Engagement und Charity-Tour.
Read more »

Paragleiterin, die in der Luft von einer Cessna abgeräumt wurdeParagleiterin, die in der Luft von einer Cessna abgeräumt wurdeDie 44-Jährige Paragleiterin erklärt den Vorfall klar, kritisiert online-Lästerer und fordert mehr Visikontrolle_, mehr Umsicht
Read more »

Große Trauer um legendären Saxophon-VirtuosenGroße Trauer um legendären Saxophon-VirtuosenDer legend&auml;re Saxofonist und Jazz-Komponist Sonny Rollins ist tot.&nbsp;&nbsp;
Read more »

Gary Lux wird vergoldet und Wolfgang Ambros gratuliertGary Lux wird vergoldet und Wolfgang Ambros gratuliertMusiker und Komponist Gary Lux wurde im Wiener K&uuml;nstlerhaus mit dem Goldenen Ehrenzeichen f&uuml;r Verdienste um die Republik &Ouml;sterreich ausgezeichnet.&nbsp;
Read more »



Render Time: 2026-05-26 21:28:20