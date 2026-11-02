Große Drogenrazzia in Wien: 57 Kilo Kokain und Cannabis sichergestellt

Wien: Polizei bricht internationalen Drogenring auf. 57 Kilo Kokain und 27 Kilo Cannabis beschlagnahmt. Rekordfund nach zehn Jahren.

Die Wiener Polizei hat einen großen internationalen Drogenring zerschlagen. Bei einer koordinierten Aktion wurden 30 Kilo Kokain und 27 Kilo Cannabisharz sichergestellt. Es handelt sich um den größten Kokain fund in Wien der letzten zehn Jahre. Die Ermittlungen dauerten wochenlang und endeten am 16. Jänner mit mehreren Festnahmen.

Hinweis aus dem Zwölften Bezirk

Der Ausgangspunkt für die Fahndung waren Gäste einer bekannten Bar im zwölften Bezirk. Diese gaben den Hinweis, dass dort neben Alkohol auch illegale Substanzen gehandelt werden. Die Polizei ermittelte, dass die Diskothek als Zentrale eines international operierenden Netzwerks dient. Im Fokus stand ein 43-jähriger Serbe, der als mutmaßlicher Boss identifizierte wurde.

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Luxusauto mit Magnet-Geheimfach

Die Beschaffung der Ware erfolgte über einen 32-jährigen Kroaten, der die Drogen vom Balkan nach Wien lieferte. Für den Transport nutzte das Netzwerk einen silbernen deutschen Mercedes S-Klasse. Dieses Fahrzeug war mit einem raffinierten Geheimfach in der Rückbank ausgestattet. Das Fach ließ sich ausschließlich durch die Verwendung eines Magneten öffnen. Diese Methode sollte die Suche durch Standardkontrollen erschweren.

Übergabe in unscheinbarer Garage

Der 43-Jährige hatte eine Wohnung und eine Garage in einem Mehrparteienhaus in Wien-Liesing angemietet. Er war offiziell nicht dort gemeldet. Am Tag der Razzia wartete er nervös vor der Garage, während er mit mehreren Handys kommunizierte. Der Kroate lotste das Lieferfahrzeug in die Garage, um die Übergabe zu verschleiern. Trotz etwa 50 anderer Stellplätze gelangten die Männer unauffällig an die Ware.

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Kokainfund an der slowenischen Grenze

Bei der Durchsuchung der Garage sicherten die Beamten sofort 20 Kilo Kokain. Die restlichen 10 Kilo befanden sich im Mercedes, der bereits auf dem Weg nach Slowenien war. Die Beamten stoppten das Fahrzeug kurz vor der Grenze. Die Drogen waren so gut versteckt, dass sie bei der ersten Kontrolle unentdeckt blieben. Um den Verdacht abzulenken, befand sich eine komplette Skiausrüstung im Wagen.

Festnahmen wegen Femizid-Bedrohung

Zusätzlich zu den Drogendenikten wurden weitere Tatbestände ermittelt. Ein 38-jähriger Österreicher stand im Verdacht, seine Ex-Frau zu stalken und sie des Mordes zu bedrohen. Die Polizei entschied, diese Gewalttaten priorisiert zu behandeln, um einen möglichen Femizid zu verhindern. Der Mann wurde festgenommen und seine Schusswaffe sichergestellt. Die Drogenermittlungen traten dabei in den Hintergrund.