Große Dankbarkeit: Stoani-Fritz Willingshofer bedankt sich emotional bei Spitalpersonal

Der legendäre Stoakogler-Trio-Mitglied Stoani-Fritz Willingshofer hat einen emotionalen Brief verfasst, in dem er sich bei dem Spitalpersonal bedankt, das er im heurigen Jahr dreimal ins Krankenhaus musste, weil er einen Traktor-Unfall überlebte und einen Hirntumor hatte.

Große Dankbarkeit: Der legendäre "Stoani-Fritz" Willingshofer vom nicht minder legendären Stoakogler-Trio hat einen sehr emotionalen Brief an das Spitalspersonal verfasst. Im heurigen Jahr musste er nämlich gleich dreimal ins Krankenhaus, er überstand einen Traktor-Unfall und einen Hirntumor .

"Stoani-Fritz" Willingshofer hat sich mit einem emotionalen Brief aus dem Grazer Klinikum gemeldet. "Ich hatte in den letzten drei Monaten das Pech, dass ich jeweils eine Woche im Spital lag – im LKH Bruck, im LKH Weiz und im Klinikum Graz.





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