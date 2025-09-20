Großdemonstration in Wien: Pro-palästinensische Kundgebung mit Kritik an Israel erwartet

In Wien wird am Samstag eine Großdemonstration erwartet, die sich gegen die israelische Politik richtet. Die Veranstalter fordern ein Ende der Militäroperation in Gaza, einen Waffenstillstand und Sanktionen gegen Israel. Die Kundgebung, die von verschiedenen Organisationen unterstützt wird, könnte die bisher größte anti-israelische Demonstration in Österreich werden.

Am Samstag wird in Wien eine Großdemonstration erwartet, zu der zahlreiche Organisationen unter dem Slogan „Hungermord stoppen - Sanktionen gegen Israel!“ aufrufen. Die Veranstaltung, die von der Palästina Solidarität Österreich (@palaestinasolidaritaet.at) und über die Website grossdemowien.at beworben wird, könnte die bisher größte anti-israelische Demonstration in Österreich werden.

Die Veranstalter fordern einen „sofortigen Stopp des Genozids in Gaza“, einen „sofortigen Waffenstillstand“ und ein Ende der „Vertreibungen und Aggression israelischer Siedler*innen im Westjordanland und Ost-Jerusalem“. An die österreichische Bundesregierung richten sie die Forderung, die „strategische Partnerschaft“ mit Israel zu beenden und keine Rüstungsgeschäfte mehr zu tätigen. Die Landespolizeidirektion Wien rechnet mit rund 5000 Teilnehmenden, doch aufgrund der Organisation von „günstigen Bussen“ aus verschiedenen Landeshauptstädten wie Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck könnte die tatsächliche Teilnehmerzahl deutlich höher liegen. Die Kundgebung findet auf dem ... statt, wobei der genaue Ort noch nicht bekannt gegeben wurde. Die Veranstalterinnen sind Sali Attia, eine Kandidatin auf der Liste Gaza für Favoriten, und Irina Vana von Palästina Solidarität Österreich. Ein roter Dresscode wird empfohlen, um ein Zeichen gegen „Völkermord“ zu setzen. Passend dazu können Interessierte über die Website der Palästina Solidarität Österreich T-Shirts für 15 Euro erwerben. Die angebotenen Shirts tragen entweder die Aufschrift „Make Palestine great again“ oder „Vom Fluss bis zum Meer keine Apartheid mehr“, was eine Anspielung auf die antisemitische Parole „From the river to the sea“ darstellt, die die Auslöschung des Staates Israel fordert. Die Demonstration wird von der Sozialistischen Jugend (SJ), einer Vorfeldorganisation der SPÖ, sowie der Kommunistischen Jugend (KJÖ) unterstützt. Ob weitere SPÖ-Mitglieder oder die Bundespartei selbst teilnehmen werden, bleibt unklar. Die SPÖ-Spitze wird am Samstag jedenfalls in Kärnten auf dem SPÖ-Landesparteitag sein. Bei den Grünen heißt es, man werde sich nicht „offiziell beteiligen“





