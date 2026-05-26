Großbritannien und Spanien in der Hitzewelle

Der Sommer hat Großbritannien in diesem Jahr schon zu Pfingsten in den Schwitzkasten genommen. Für den Süden Englands erwartete der Wetterdienst am Dienstag Temperaturen von bis zu 35 Grad.

Der Sommer hat Großbritannien in diesem Jahr schon zu Pfingsten in den Schwitzkasten genommen. Für den Süden Englands erwartete der Wetter dienst am Dienstag Temperaturen von bis zu 35 Grad.

In London blieben die Temperaturen in der Nacht über der 20-Grad-Marke. In Edinburgh kämpfte die Feuerwehr die ganze Nacht gegen einen Grasbrand auf dem Arthur's Seat - dem Hausberg der schottischen Hauptstadt. Bereits am Montag hatten Meteorologinnen und Meteorologen im Londoner Ortsteil Kew Gardens 34,8 Grad Celsius gemessen, die höchste Mai-Temperatur in Großbritannien seit Beginn der Aufzeichnungen. Der bisherige Rekord lag bei 32,8 Grad und stammte aus den Jahren 1922 und 1944.

Die britische Gesundheitsbehörde gab für weite Teile des Landes bis einschließlich Donnerstag eine Gesundheitswarnung heraus, insbesondere für ältere Menschen. In Großbritannien sind gemäßigte Temperaturen üblich. In vielen Wohnungen, Schulen und Unternehmen wurden keine Klimaanlagen eingebaut. Die frühe Hitzewelle hat vor dem üblichen Sommerbetrieb eingesetzt, wenn Rettungsschwimmer an beliebten Stränden über die Badegäste wachen, was die Risiken erhöht.

Im nordenglischen Halifax starb am Montag ein 13-Jähriger in einem Stausee, wie die Polizei mitteilte. Die frühe Hitze brütet auch über Spanien, wo der Wetterdienst am Wochenende in Sevilla 38 Grad maß. In weiten Teilen der Halbinsel lagen die Temperaturen fünf bis zehn Grad über dem Normalwert. Wir haben jetzt im Monat Mai Temperaturen, die wir normalerweise im Hochsommer haben, sagte Wetterdienstsprecher Rubén del Campo





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