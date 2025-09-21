Großbritannien will als erstes G7-Land Palästina anerkennen. Premierminister Keir Starmer soll die Entscheidung am Sonntag verkünden. Weitere Länder, darunter Frankreich und Portugal, folgen dem Beispiel. Israel kritisiert den Schritt scharf.

Großbritannien plant, Medienberichten zufolge, als erstes G7-Land die staatliche Anerkennung Palästina s zu vollziehen. Premierminister Keir Starmer soll die Entscheidung, so BBC und die britische Nachrichtenagentur PA, noch am Sonntag verkünden. Damit würde das Vereinigte Königreich eine Vorreiterrolle unter den großen westlichen Wirtschaftsmächten der G7 einnehmen. Dieser Schritt überholt Frankreich, welches die Anerkennung für Ende September angekündigt hatte.

In Starmers sozialdemokratischer Labour Party wächst die Kritik an Israels Vorgehen im Gazakrieg stetig. Im Juli hatte Starmer Israel eine Frist gesetzt, die bis zur Vollversammlung der Vereinten Nationen, die kommende Woche beginnt, reichen sollte. Er forderte die Zustimmung zu einem Waffenstillstand, ein Bekenntnis zum dauerhaften Frieden im Rahmen der Zweistaatenlösung und eine Verbesserung der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen. Die Zweistaatenlösung bezieht sich auf die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates, der friedlich Seite an Seite mit Israel existieren soll.\Auch Frankreich und Kanada, ebenfalls G7-Staaten, sowie Australien, Belgien und weitere Länder haben angekündigt, in der kommenden Woche einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Diese Entwicklung verringert die Zahl der Länder, die eine Anerkennung ablehnen, kontinuierlich. Etwa drei Viertel aller Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen erkennen Palästina bereits an. Deutschland und Österreich gehören nicht dazu und planen, an ihrer bisherigen Haltung festzuhalten. Die Entscheidung Londons ist von besonderer historischer Bedeutung, da Großbritannien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die internationale Mandatsmacht im historischen Palästina war, das nach dem Zweiten Weltkrieg in einen jüdischen und einen arabischen Staat aufgeteilt werden sollte. Bereits 1917 versprach der damalige britische Außenminister Arthur Balfour öffentlich, in Palästina eine 'nationale Heimstatt' für Juden zu schaffen. Die zionistische Bewegung forderte anschließend die Umsetzung dieser Zusage, was auch durch terroristische Anschläge gegen die britischen Verwalter Palästinas untermauert wurde. Medienberichten zufolge könnte das Vorgehen Londons vor dem Beginn der UN-Vollversammlung mit dem jüdischen Neujahrsfest zusammenhängen, das am Montagabend beginnt. Die Regierung will offenbar vermeiden, dass die Anerkennung während des Feiertags erfolgt. Auch Portugal plant, einen palästinensischen Staat am Sonntag anzuerkennen, wie das portugiesische Außenministerium bestätigte.\Israel hat die Ankündigung mehrerer Länder, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, wiederholt kritisiert und als Belohnung für die Terrororganisation Hamas bezeichnet. London weist diese Kritik zurück und betont, dass die Hamas keine Rolle mehr in der Verwaltung des Gazastreifens spielen dürfe. Der Krieg in dem isolierten Küstenstreifen begann am 7. Oktober 2023 mit dem Überfall der Hamas und anderer islamistischer Terroristen auf Israel. Dabei wurden rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt. Etwa 20 Geiseln werden dort noch immer unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten. Das Leid der Bevölkerung in Gaza ist ebenfalls immens. Laut Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza wurden im Kriegsverlauf rund 65.000 Palästinenser getötet, darunter viele Frauen und Kinder. Die von der Hamas kontrollierte Regierung im Gazastreifen und Israel stehen sich im Krieg unversöhnlich gegenüber. Die von der Weltbehörde für Ernährungssicherheit anerkannte Initiative IPC hat im letzten Monat eine Hungersnot für Gaza-Stadt und einige Nachbarorte erklärt. Israel kontrolliert die Einfuhr von Hilfsgütern in den Küstenstreifen, die internationalen Organisationen zufolge seit Monaten unzureichend ist





