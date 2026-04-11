Großbritannien legt Chagos-Inseln-Deal wegen US-Bedenken auf Eis

Großbritannien stoppt die geplante Rückgabe der Chagos-Inseln an Mauritius aufgrund fehlender Unterstützung aus den USA, wobei die strategische Bedeutung von Diego Garcia eine zentrale Rolle spielt.

Großbritannien hat die geplante Rückgabe der Chagos-Inseln an Mauritius aufgrund mangelnder Unterstützung aus den USA vorerst gestoppt, wie Medienberichte verlauten lassen. US-Präsident Donald Trump hatte die Vereinbarung, die vor allem die strategisch wichtige Insel Diego Garcia betrifft, auf der sich eine von Großbritannien und den USA genutzte Militärbasis befindet, wiederholt kritisiert.

Ein Sprecher der britischen Regierung erklärte gegenüber britischen Medien: Wir glauben weiterhin, dass das Abkommen der beste Weg ist, die langfristige Zukunft des Stützpunkts zu sichern, aber wir haben stets betont, dass wir das Abkommen nur mit der Unterstützung der USA abschließen werden. London befindet sich weiterhin im Austausch mit den USA und Mauritius. Berichten zufolge wollen Vertreter der britischen Regierung den Deal nicht aufgeben, doch die notwendige Gesetzgebung kann offenbar nicht mehr vor der bevorstehenden Parlamentspause verabschiedet werden. Die USA haben ihre Zustimmung bisher nicht offiziell bestätigt, wie die BBC berichtete. Laut der Zeitung The Times, unter Berufung auf Regierungsvertreter, wird mit einem neuen Gesetzentwurf nicht gerechnet. Die Entscheidung spiegelt die Komplexität der diplomatischen Beziehungen und die strategische Bedeutung der Inseln wider, insbesondere im Hinblick auf die militärische Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und den USA.\Der nun auf Eis gelegte Deal sieht vor, dass die größte und strategisch bedeutsame Insel Diego Garcia, ungeachtet der Souveränität von Mauritius, für mindestens 99 Jahre unter britischer Kontrolle verbleiben soll. Im Gegenzug sollten die Briten eine beträchtliche Milliardensumme zahlen. Trump hatte das Abkommen nach anfänglicher Zustimmung mehrmals kritisiert und während des Konflikts mit den NATO-Staaten über Grönland als einen „Akt großer Dummheit“ bezeichnet. Dies unterstreicht die Spannungen in den transatlantischen Beziehungen und Trumps Vorbehalte gegenüber internationalen Abkommen. Die Ablehnung des Deals durch die USA verdeutlicht zudem das strategische Interesse an der Aufrechterhaltung der Militärbasis auf Diego Garcia, die eine zentrale Rolle in der globalen Militärstrategie spielt. Die Verzögerung der Rückgabe der Chagos-Inseln wirft Fragen nach der Zukunft der Inselbewohner auf, die im Zuge der Einrichtung der Militärbasis umgesiedelt wurden und deren Rechte und Ansprüche nach wie vor umstritten sind. Die Entscheidung hat auch Auswirkungen auf die Beziehungen zu Mauritius, das seit Jahrzehnten die Rückgabe der Inseln fordert.\Die Beziehungen zwischen Trump und dem britischen Premierminister Keir Starmer haben sich zuletzt verschlechtert. Trump wirft Großbritannien und anderen NATO-Staaten vor, die USA im Iran-Krieg nicht ausreichend unterstützt zu haben. In diesem Zusammenhang ist auch der jüngste Vorfall zu sehen, bei dem der Iran zwei ballistische Raketen auf Diego Garcia abfeuerte, die Militärbasis jedoch verfehlten. Dieser Vorfall unterstreicht die geopolitischen Spannungen in der Region und die anhaltende Bedeutung des Militärstützpunkts. Die Entscheidung, den Deal auf Eis zu legen, verdeutlicht die Abhängigkeit Großbritanniens von den USA in sicherheitspolitischen Fragen und die Notwendigkeit, die Interessen der USA zu berücksichtigen, um wichtige Abkommen umzusetzen. Die Situation auf den Chagos-Inseln ist ein komplexes Zusammenspiel aus Geschichte, Geopolitik und Menschenrechten, das auch weiterhin die internationale Gemeinschaft beschäftigen wird. Die Entwicklungen werden zudem die Debatte über die Zukunft militärischer Stützpunkte und die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen befeuern





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