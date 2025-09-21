Großbritannien, Kanada und Australien erkennen Palästinenserstaat an: Eskalation im Nahost-Konflikt?

Großbritannien, Kanada und Australien haben offiziell die Anerkennung eines Palästinenserstaats verkündet, während Israel diesen Schritt als Belohnung für die Hamas verurteilt. Die Anerkennung wird von diplomatischen Bemühungen begleitet, während der Krieg in Gaza anhält und eine humanitäre Krise droht.

Großbritannien, Kanada und Australien haben in einer bemerkenswerten diplomatischen Geste offiziell die Anerkennung eines Palästinenserstaats verkündet, ein Schritt, der international weitreichende Auswirkungen haben dürfte. Der britische Premierminister Keir Starmer, dessen Land die Anerkennung am Sonntagnachmittag bekannt gab, unterstrich die Bedeutung dieses Schrittes für die Wiederbelebung der Friedenshoffnung für Palästinenser und Israel is sowie die Förderung einer Zweistaatenlösung .

Starmer schrieb auf X, ehemals Twitter, dass das Vereinigte Königreich heute offiziell den Staat Palästina anerkenne, um diese Ziele zu unterstützen. Zeitgleich vollzogen Kanada und Australien ähnliche Schritte. Die kanadische Regierung unter Premierminister Mark Carney betonte, dass Kanada den Staat Palästina anerkenne und gleichzeitig Partnerschaft für eine friedliche Zukunft sowohl für Palästina als auch für Israel anstrebe. Australien, vertreten durch Premierminister Anthony Albanese, erklärte ebenfalls die offizielle Anerkennung des unabhängigen und souveränen Staates Palästina, wodurch die legitimen Bestrebungen des palästinensischen Volkes nach einem eigenen Staat anerkannt würden. Albanese hob hervor, dass Australien mit diesem Schritt die Bemühungen um eine Zweistaaten-Lösung unterstützen wolle, die die friedliche Koexistenz eines palästinensischen Staates neben Israel vorsieht.\Die Ankündigungen der drei Länder stehen im Kontext intensiver diplomatischer Bemühungen und internationaler Reaktionen auf den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und Palästina. Frankreich und Saudi-Arabien planen am Montag im Vorfeld der UNO-Generaldebatte in New York ein Gipfeltreffen, bei dem die Anerkennung eines Palästinenserstaats durch weitere Länder bekanntgegeben werden soll. Neben Frankreich und Portugal, die ihre Anerkennung ebenfalls ankündigten, wurden auch Andorra, Belgien, Luxemburg, Malta und San Marino von einem Berater des französischen Präsidenten Macron genannt. Diese Entwicklungen werden von Israel scharf kritisiert. Israel sieht in der Anerkennung eine Belohnung für die Hamas, die für den brutalen Angriff am 7. Oktober 2023 verantwortlich gemacht wird. Der israelische rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir forderte als Reaktion auf die Anerkennung eine sofortige Annexion des Westjordanlands und die Zerschlagung der Palästinensischen Autonomiebehörde. Er bezeichnete die Anerkennung als Preis für Mörder, die der Hamas angehörten, und kündigte an, bei der nächsten Regierungssitzung einen Vorschlag zur Ausweitung der israelischen Souveränität vorzulegen, was de facto einer Annexion gleichkäme. Auch der israelische Parlamentspräsident Amir Ochana verurteilte die Anerkennung und kritisierte den britischen Premierminister Starmer scharf.\Der anhaltende Konflikt hat verheerende humanitäre Folgen. Der Krieg in Gaza, ausgelöst durch den Überfall der Hamas auf Israel, hat zu immensem Leid geführt. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden in Gaza rund 65.000 Palästinenser getötet, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Die von der Hamas kontrollierte Küstenregion leidet zudem unter einer dramatischen humanitären Krise, mit einer von der Initiative IPC erklärten Hungersnot in Gaza-Stadt und einigen Nachbarorten. Israel kontrolliert die Zufuhr von Hilfsgütern in den Küstenstreifen, die internationalen Organisationen zufolge seit Monaten viel zu gering ist. Die Situation in Gaza, wo immer noch etwa 20 lebende Geiseln unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten werden, verschärft die Notlage der Bevölkerung. Die Anerkennung des Palästinenserstaats durch mehrere Länder könnte das Kräfteverhältnis in der Region verschieben und die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Konflikts beeinflussen. Die Frage, wie dieser Schritt von den beteiligten Parteien aufgenommen und welche konkreten Auswirkungen er haben wird, bleibt jedoch abzuwarten





