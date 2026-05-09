Großbritannien entsendet Zersthrer zum Schutz von Handelsschiffen in der Straße von Hormus

Großbritannien hat einen Zerstörer für einen möglichen Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen in der Straße von Hormus entsandt. Unter Führung Frankreichs und Großbritanniens bereitet ein internationales Bündnis einen möglichen Marineeinsatz nach einem Ende der Kampfhandlungen vor.

Derzeit laufen diplomatische Bestrebungen um eine friedliche Lsung des Konflikt s. Großbritannien hat einen Zersthrer fr einen mrehenden Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen in der Strae von Hormus entsandt.

Die HMS Dragon werde in Stellung gebracht, um an einer von Grbritannien und Frankreich geführten Mission teilzunehmen, sobald die Feindseligkeiten zwischen dem Iran und israelisch-amerikanischen Streitkräften enden, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA eine Mitteilung des Verteidigungsministeriums in London. Das Schiff war zuletzt im ostlichen Mittelmeer im Einsatz, nachdem ein britischer Luftwaffenstützpunkt in Zypern von einer Drohne iranischer Bauart getroffen worden war. Unter Leitung Frankreichs und Großbritanniens bereitet ein internationales Bündnis einen möglichen Marineinsatz nach einem Ende der Kampfhandlungen vor.

Derzeit laufen diplomatische Bestrebungen um eine friedliche Lsung des Konflikts - fr den Fall eines Scheiterns haben die USA und Israel weitere Angriffe auf den Iran angedroht. Der wichtige Schifffahrtsweg durch die Meerenge von Hormus wird seit Wochen vom Iran blockiert. Die Folgen fr die Weltwirtschaft sind erheblich. Die USA haben ihrerseits eine Blockade iranischer Häfen verhängt





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