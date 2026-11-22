Am 22. November 2026 tobte ein Brand im 10. Wiener Bezirk. Die Berufsfeuerwehr Wien brachte 52 Bewohner sicher hinaus, niemand wurde verletzt.

Am frühen Morgen des 22. November 2026 ereignete sich ein schwerwiegender Brand in einem Mehrparteienwohnhaus im 10. Wiener Gemeindebezirk, Favoriten. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien retteten innerhalb kürzester Zeit 52 Personen aus den verrauchten Etagen des Gebäudes an der Fernkorngasse. Das Einsatzgebiet konzentrierte sich auf ein achtstöckiges Wohnhaus, in dem der Notfall gegen 05:30 Uhr ausbrach. Obwohl der Fluchtweg durch dichten Rauch blockiert war, blieben die Bewohner ohne Verletzungen.

Kräftemaßnahmen der Berufsfeuerwehr Wien

Die Berufsfeuerwehr Wien reagierte umgehend auf den Notruf in der Fernkorngasse. Das gesamte Stiegenhaus war von dichter Rauchentwicklung betroffen, wodurch alle Bewohnerinnen und Bewohner von ihrem direkten Fluchtweg abgeschnitten wurden. Viele der eingeschlossenen Personen signalisierten ihre Notlage, indem sie sich an den Fenstern bemerkbar machten. Aufgrund der hohen Anzahl betroffener Menschen wurde sofort die Nachforderung zusätzlicher Kräfte eingeleitet, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

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Ein spezieller Trupp der Berufsfeuerwehr Wien drang unter vollem Atemschutz und mit einer vollen Löschleitung in das verrauchte Stiegenhaus vor. Die Brandbekämpfung begann zügig, während parallel dazu die Evakuierung der Bewohner organisiert wurde. Die Einsatzleitung entschied, Fluchtfilterhauben einzusetzen, um die Personen sicher nach draußen zu bringen. Feuerwehrleute standen über die Drehleiter hinaus in direktem Kontakt mit den an den Fenstern wartenden Menschen, um deren Panik zu nehmen und sie zu beruhigen.

Evakuierung und Versorgung durch die Sonder-Einsatz-Gruppe

Neben der direkten Brandbekämpfung stand die Menschenrettung im Mittelpunkt des Einsatzes. Sechs Personen mussten speziell über eine Leiter durch ein Fenster im ersten Stock gerettet werden, da sie nicht mehr über das Stiegenhaus flüchten konnten. Der Brand selbst konnte von den Löschteams rasch gelöscht werden. Zur vollständigen Entrauchung des Gebäudes kam ein leistungsstarkes Hochleistungsbelüftungsgerät zum Einsatz, um die Lebensqualität in den Wohnungen wiederherzustellen.

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Nach der Evakuierung übernahm die Sonder-Einsatz-Gruppe der Berufsrettung Wien die Versorgung der 52 geretteten Personen. Diese Gruppe stellte sicher, dass den Betroffenen medizinische und psychologische Erstbetreuung zuteilwurde. Ein positiver Aspekt des gesamten Vorfalls war, dass trotz der dramatischen Lage und der Rauchentwicklung niemand verletzt wurde. Die schnelle Koordination zwischen den verschiedenen Rettungskräften ermöglichte eine verletzungsfreie Evakuierung.

Folgen und Maßnahmen der Magistratsdirektion

Nach dem Löschen des Feuers begannen die Feuerwehrleute gemeinsam mit Störtrupps der Energienetzbetreiber eine gründliche Kontrolle des gesamten Gebäudes. Durch die Brandeinwirkung war die Elektroinstallation im Gebäudebereich schwer beschädigt worden. Um die Sicherheit der Bewohner und Einsatzkräfte zu gewährleisten, wurden im Stiegenhaus vorübergehend Akkuleuchten aufgestellt, da das normale Stromnetz nicht voll funktionsfähig war.

Auch die Gruppe Sofortmaßnahmen der Magistratsdirektion war direkt vor Ort aktiv, um die langfristigen Folgen zu managen. Das Team nahm umgehend Kontakt mit der Hausverwaltung auf, um den weiteren Umgang mit dem Gebäude zu klären. Bei Bedarf organisierte die Magistratsdirektion Ersatzunterkünfte für die Bewohner, die vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Brandursache an der Fernkorngasse ist derzeit noch offen und Gegenstand von Ermittlungen.