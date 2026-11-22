Am frühen Morgen brach in einem Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten ein Feuer aus. 52 Bewohner wurden ohne Verletzungen in Sicherheit gebracht, die Brandursache ist unbekannt.

Am frühen Morgen des Unfalls ereignete sich ein schwerwiegender Vorfall in einem achtgeschossigen Mehrparteienhaus im 10. Bezirk von Wien, bekannt als Wien-Favoriten. Gegen 5:30 Uhr brach in der Wohnanlage ein Feuer aus, das sich in kürzester Zeit mit dichtem Rauch im gesamten Treppenhaus ausbreitete. Diese schnelle Rauchentwicklung blockierte den Fluchtweg für die Bewohner, die sich dadurch plötzlich gefangen und in ihren Wohnungen eingesperrt fühlten. Die Lage entwickelte sich schnell zu einer kritischen Situation, die ein sofortiges und koordiniertes Eingreifen der zuständigen Hilfskräfte erforderte.

Einsatzkräfte kämpfen sich ins Stiegenhaus

Als die ersten Kräfte der Wiener Berufsfeuerwehr am Ort des Geschehens eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild. Zahlreiche Bewohner standen an den Fenstern ihrer Wohnungen und versuchten, auf sich aufmerksam zu machen, während sie auf Hilfe warteten. Aufgrund der großen Anzahl betroffener Personen forderte das rettende Team sofort zusätzliche Einsatzkräfte an, um die Situation bewältigen zu können. Parallel zur Eindämmung des Feuers begann die aufwendige Rettungsaktion der eingeschlossenen Personen unter Einsatz spezieller Schutz- und Rettungsausrüstung.

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Retten der Bewohner mit Filterhauben

Ein Atemschutztrupp kämpfte sich mit einer Löschleitung tief in das verrauchte Treppenhaus vor, um den Brand zu bekämpfen. Gleichzeitig setzten die Feuerwehrleute spezielle Fluchtfilterhauben ein, um die Bewohner sicher durch das Treppenhaus an die frische Luft zu bringen. Für sechs Personen erfolgte die Rettung direkt über ein Fenster im ersten Stockwerk, wobei eine Leiter als Zugangshilfe diente. Andere Einsatzkräfte hielten über eine Drehleiter den Kontakt zu den weiter oben eingeschlossenen Bewohnern, um diese zu beruhigen und den Überblick zu behalten.

Keine Verletzten trotz massiver Schäden

Insgesamt konnten 52 Menschen aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit gebracht werden. Diese Personen wurden von der Sonder-Einsatz-Gruppe der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt und betreut. Zum Glück gab es trotz der dramatischen Ausbreitung des Feuers und des dichten Rauchs keine Verletzten unter den Bewohnern. Das Feuer konnte von den Profis relativ rasch gelöscht werden, wodurch ein Übergreifen auf benachbarte Bereiche verhindert wurde. Der dichte Rauch wurde anschließend mit einem Hochleistungsbelüftungsgerät aus dem gesamten Gebäude gedrückt.

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Überprüfung der Elektroinstallation

Der Brand hinterließ jedoch signifikante Schäden an der Elektroinstallation des Gebäudes, die eine umfassende Prüfung erfordert. Feuerwehrleute kontrollierten die Anlage gemeinsam mit Technikern der lokalen Energieversorger, um eine weitere Gefahrenquelle auszuschließen. Im Treppenhaus mussten vorübergehend Akkuleuchten aufgestellt werden, da die normale Stromversorgung zunächst nicht vollständig gewährleistet war. Die Stadt Wien rückte mit ihrer Gruppe Sofortmaßnahmen an und nahm direkt Kontakt mit der Hausverwaltung des betroffenen Hauses auf.

Organisation von Ersatzunterkünften

Falls Bewohner vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können, sollen bei Bedarf Ersatzunterkünfte organisiert werden. Die Stadt Wien übernimmt hier die Koordination, um den betroffenen Personen eine sichere Unterkunft zu gewährleisten. Die genaue Art und Weise der Unterbringung hängt von den weiteren Ergebnissen der Gebäudeinspektion ab. Die Bewohner werden informiert, sobald Klarheit über die Nutzbarkeit ihrer Wohnungen besteht.

Ungeklärte Brandursache liegt vor

Wie es zu dem Brand im achtgeschossigen Mehrparteienhaus kam, ist derzeit noch unklar. Die Brandursache wird von den zuständigen Behörden und Experten ermittelt. Bis zur Veröffentlichung des offiziellen Berichts bleiben alle Szenarien möglich, die zu einer Entzündung führen könnten. Die Bewohner und die Öffentlichkeit warten auf die Ergebnisse der Untersuchung, um die Ursache für das schlagartige Ausbrechen des Feuers zu verstehen und künftige Vorfälle zu verhindern.