Am 29. November 2026 brannte ein Fitnessstudio in Werne vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Werne löschte das Feuer und sicherte das Gebäude.

Am frühen Morgen des 29. November 2026 alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr Werne um 04:34 Uhr zu einem schweren Gebäudebrand in der Südringstraße im Stadtgebiet von Werne-Mitte. Das Alarmstichwort F3 Gebäude wies darauf hin, dass ein Fitnessstudio in Vollbrand stand und drei Personen möglicherweise im ersten Obergeschoss vermisst wurden. Die ersten eintreffenden Kräfte bestätigten die dramatische Lage sofort vor Ort. Ein Raum des Fitnessstudios im Erdgeschoss war bereits vollständig in Flammen aufgegangen, während mehrere Fensterscheiben aufgrund der extremen Hitzeentwicklung bereits zerborsten waren. Zahlreiche Fitnessgeräte im Inneren des Gebäudes standen ebenfalls in hellen Flammen.

Einsatzablauf und Löschmaßnahmen der Feuerwehr

Die Einsatzleitung initiierte unverzüglich einen Innenangriff unter Atemschutz, um die Flammenentwicklung direkt zu bekämpfen. Parallel zur Brandbekämpfung wurde die Wasserversorgung sichergestellt und eine Drehleiter positioniert, um den Dachbereich zu kontrollieren und einen zusätzlichen Rettungsweg für das Obergeschoss freizugeben. Aufgrund der Rund-um-die-Uhr-Betriebszeit des Studios und der anfangs unklaren Personensituation durchsuchten mehrere Trupps unter Atemschutz sowohl das Erd- als auch das Obergeschoss gründlich nach vermissten Personen. Zum Glück ergab die Suche keinen Hinweis auf Anwesenheit von Menschen im brennenden Gebäude, sodass sich die Einsatzkräfte voll auf die Brandsicherung konzentrieren konnten.

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Schadensumfang und bauliche Sicherung des Objekts

Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte die Brandausbreitung auf die angrenzenden Gewerbeeinheiten zuverlässig verhindert werden. Lediglich in einem direkt benachbarten Betrieb trat eine leichte Verrauchung auf, die jedoch keinen strukturellen Schaden verursachte. Die bauliche Trennung zwischen den Gebäudeteilen, realisiert durch eine massive Brandwand, hat den Feuerübergang erfolgreich blockiert und die Integrität des Gesamtgebäudes bewahrt. Nach dem vollständigen Löschen des Feuers begannen umfangreiche Lüftungsmaßnahmen, um Giftstoffe aus der Luft zu filtern und die Raumluft wieder sicher zu machen.

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Technische Kontrollen und Witterungseinflüsse

Sämtliche betroffenen Bereiche der Immobilie wurden mehrfach mittels Wärmebildkameras auf verdeckte Glutnester und erhöhte Temperaturentwicklungen kontrolliert, um einen Wiederaufflackern des Feuers auszuschließen. Eine zusätzliche logistische Herausforderung bildeten die winterlichen Temperaturen am Einsatzort. Da das genutzte Löschwasser auf den Verkehrsflächen gefror, mussten diese Flächen dringend abgestreut werden, um das Risiko von Stürzen und Gefährdungen für die Einsatzkräfte und die Umgebung zu minimieren. Diese Maßnahme erforderte zusätzlichen Aufwand, der in den Koordinierungsprozess integriert wurde.

Beteiligte Organisationen und Einsatzende

Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne im Einsatz, die von fünf Fahrzeugen unterstützt wurden. Neben den Löschzügen waren auch der Rettungsdienst, die Polizei sowie die Bereitschaft des städtischen Ordnungsamtes der Stadt Werne an der Einsatzstelle vor Ort. Das Ordnungsamt wurde zur Koordinierung der weiteren Maßnahmen hinsichtlich der notwendigen Gebäudesicherung hinzugezogen. Nach Abschluss aller notwendigen Aufräumarbeiten und der Sicherheitsüberprüfung konnte um 07:00 Uhr das offizielle Einsatzende gemeldet werden, ohne dass es zu Personenschäden kam.