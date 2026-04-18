Großbrand in Welser Innenstadt: Dachstuhl eines Doppelhauses in Flammen

Fünf Feuerwehren kämpften am Samstagmorgen gegen einen Brand im Dachstuhl eines Doppelhauses in Wels-Innenstadt. Die Löscharbeiten waren aufwendig, die Almtalbahn musste kurzzeitig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt.

Bei einem Brand des Dachstuhls eines Doppelhauses in der Wels er Innenstadt standen am frühen Samstagmorgen fünf Feuerwehr en, Rettungsdienste, die Polizei und die ÖBB im Einsatz .

Die Feuerwehr wurde in den frühen Morgenstunden zu einem Gebäudebrand in der Nähe der Welser Hauptfeuerwache alarmiert. Der Dachstuhl eines Doppelhauses stand in Flammen. Aufgrund der Ausmaße des Brandes wurden weitere Kräfte nachalarmiert, sodass insgesamt fünf umliegende Feuerwehren zur Brandbekämpfung eingesetzt wurden.

Der Löscheinsatz gestaltete sich aufgrund der Notwendigkeit, weite Teile des Daches zu öffnen, als äußerst schwierig. Mehrere Hubrettungsgeräte kamen zum Einsatz, und der Brand wurde auch von der Innenseite des Gebäudes bekämpft. Um eine ausreichende Wasserversorgung zu gewährleisten, wurden mehrere Löschwasserzubringerleitungen verlegt. Dies erforderte auch die vorübergehende Sperrung der Almtalbahn, da eine Leitung über die Bahngleise geführt werden musste.

Nach erfolgreicher Lokalisierung und Bekämpfung von Glutnestern im Dachstuhl konnte schließlich 'Brand aus' gegeben werden. Nach ersten Angaben gab es offenbar keine Verletzten. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Bundesstraße B1, Wiener Straße, sowie die Salzburger Straße waren im Bereich der Einsatzstelle für mehrere Stunden zwischen der Charwatstraße und der Vogelweiderstraße beziehungsweise Doktor-Koss-Straße für den Verkehr gesperrt. Die Almtalbahn war für knapp eine Stunde unterbrochen. Die ersten Züge am Morgen waren von der Sperre betroffen, konnten die Einsatzstelle danach jedoch passieren, was jedoch zu Verspätungen führte.

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