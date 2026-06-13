Großbrand in Rheurdt: Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Bauernhof

Am Freitagmittag brach in Rheurdt-Finkenberg ein Feuer aus, das von einem Auto auf einen Carport und mehrere Strohballen übergriff. Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäude. Keine Verletzten.

Am Freitagmittag, dem 12. Juni 2026, wurde die Feuerwehr zu einem Großeinsatz im Ortsteil Finkenberg der Gemeinde Rheurdt alarmiert. Gegen 13:05 Uhr gingen bei der Leitstelle mehrere Notrufe ein, die zunächst von einem brennenden Auto berichteten.

Die Löscheinheiten Rheurdt und Schaephuysen wurden umgehend auf den Weg geschickt. Noch während der Anfahrt verdichteten sich die Meldungen: Das Feuer habe bereits auf einen angrenzenden Carport übergegriffen, unter dem weitere Gegenstände lagerten. Die Leitstelle erhöhte die Alarmstufe auf Gebäudebrand, woraufhin zusätzlich die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn sowie ein Rettungswagen entsandt wurden. Schon aus der Ferne war eine dichte, schwarze Rauchsäule zu sehen, die die Einsatzkräfte zum Brandort lenkte.

Bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs bot sich ein beeindruckendes Bild: Der rechte Teil eines Carport- und Schuppenkomplexes stand in Vollbrand. Auch der darunter abgestellte Pkw sowie mehrere aufgestapelte Strohballen brannten lichterloh. Die Flammen drohten auf den linken Teil des Komplexes und das benachbarte Wohnhaus eines Bauernhofs überzugreifen. Die Feuerwehr leitete sofort einen massiven Löschangriff von zwei Seiten ein, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Mit mehreren C-Rohren und einem B-Rohr bekämpften sieben Trupps unter Atemschutz die Flammen. Parallel dazu untersuchten weitere Einsatzkräfte die Wohnräume des Hofs, da durch offene Fenster Brandrauch eingedrungen war. Glücklicherweise hielten sich zu diesem Zeitpunkt keine Menschen in den gefährdeten Räumen auf. Eine Wasserversorgung wurde über zwei nahegelegene Hydranten sichergestellt.

Die Einsatzleitung entschied zudem, die Löscheinheit Aldekerk nachzualarmieren, um ausreichend Personal für die anstehenden Arbeiten zu haben. Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute zwei Propangasflaschen im Brandbereich. Diese wurden umgehend geborgen und mit Wasser gekühlt, um eine Explosion zu verhindern. Nach etwa einer Stunde hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle.

Dennoch war die Arbeit noch nicht beendet: Das eingelagerte Stroh musste aus dem Gebäude entfernt werden, um Glutnester zu finden. Hierzu kam ein Traktor zum Einsatz, der die Strohballen ins Freie zog. Dort wurden sie von weiteren Trupps mit Atemfiltern auseinandergezogen und gezielt abgelöscht. Auch die Dach- und Wandbereiche des Carports wurden auf versteckte Glutnester untersucht.

Abschließend bedeckte die Feuerwehr die Brandstelle mit Löschschaum, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Zwei Atemschutz-Logistikfahrzeuge des Kreises Kleve wurden angefordert, um die zahlreichen benutzten Atemschutzgeräte und Schläuche zu versorgen. Nach gut dreieinhalb Stunden waren die letzten Einsatzkräfte auf dem Rückweg zu ihren Gerätehäusern.

Insgesamt waren knapp 60 Personen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit 16 Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Ein besonderer Glücksfall: Eine Pferdebesitzerin brachte ihr Tier während des Einsatzes aus einem angrenzenden Stall in Sicherheit, sodass auch das Pferd unversehrt blieb. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Abend führten vier Einsatzkräfte mit einem Löschfahrzeug eine Brandnachschau durch, um sicherzustellen, dass kein weiteres Glimmen mehr vorhanden war. Der Einsatz war nach rund fünf Stunden vollständig abgeschlossen. Die Feuerwehr Rheurdt bedankte sich bei allen beteiligten Kräften für die reibungslose Zusammenarbeit. Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, wie wichtig die schnelle und koordinierte Reaktion der Freiwilligen Feuerwehren ist, um größere Schäden und Gefahren für Mensch und Tier abzuwenden





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