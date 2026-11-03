Großbrand in Pama: Evakuierung und Schulsperrung nach Feuer im Installateurbetrieb

Ein Großbrand zerstörte einen Installateurbetrieb in Pama. 19 Bewohner wurden evakuiert, Schule und Kindergarten bleiben geschlossen. Die Polizei ermittelt.

Am frühen Morgen des 3. November brach ein schwerer Brand in einem Gewerbebetrieb in der niederösterreichischen Gemeinde Pama aus. Der Vorfall ereignete sich im Bezirk Neusiedl am See und führte zu einer massiven Alarmierung der Rettungskräfte sowie zur Evakuierung eines benachbarten Wohnkomplexes. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass Personen zu Schaden kamen.

Einsatzstärke und Alarmierung der Rettungskräfte

Die alarmierende Situation begann kurz nach 2.15 Uhr, als die Feuerwehr über den Brand informiert wurde. Markus Scharinger vom Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See berichtete dem ORF, dass der Feuerschein und die extrem dichten Rauchwolken bereits aus großer Entfernung sichtbar waren. Aufgrund dieser drastischen Ausbreitung wurde nicht nur die lokale Einheit gerufen, sondern nahezu die gesamte Umgebung alarmiert, um das Wachstum des Feuers einzudämmen.

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Insgesamt rückten 160 Feuerwehrleute zum Einsatzort aus, unterstützt von der Polizei und dem Rettungsdienst. Die massive Präsenz war notwendig, da die Flammen schnell an Intensität gewannen und eine Gefahr für die nahegelegene Infrastruktur darstellten. Die Einsatzleitung koordinierte die Kräfte sorgfältig, um sowohl die Löschung des Feuers als auch die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten.

Frühere Vorfälle und aktuelle Lage im Gebäude

Besonders bemerkenswert ist der Kontext dieses Vorfalls, da es bereits am Montagnachmittag des 2. November zu einem Zwischenfall im selben Installateurbetrieb kam. Damals musste die Feuerwehr wegen eines brennenden Pelletofens ausrücken. Die Entwicklung des heutigen Großbrandes in derselben Einrichtung wirft Fragen auf, die nun von den Behörden geprüft werden sollen.

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In den Morgenstunden des 3. November war das Feuer zwar größtenteils gelöscht, doch blieben einige Glutnester bestehen, die weitere Maßnahmen erforderten. Markus Scharinger erklärte, dass bestimmte Bereiche im Gebäude nicht zugänglich seien, weshalb Spezialisten überlegen müssen, wie sie gefahrlos an diese Stellen kommen können, um Restgefahren auszuschließen.

Schutzmaßnahmen und Räumungsarbeiten vor Ort

Zur Sicherstellung der vollständigen Löschung kommen spezielle Maschinen zum Einsatz. Mit einem Teleskoplader der Feuerwehr Zurndorf wird die Brandstätte systematisch ausgeräumt. Dabei müssen auch Teile der Blechdächer entfernt werden, damit die Einsatzkräfte die verbliebenen Glutnester erreichen und löschen können. Diese Arbeiten sind komplex und erfordern präzises Handeln, um keine weiteren Schäden oder Gefahrenherde zu verursachen.

Parallel dazu laufen Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache. Die Polizei hat die Arbeit aufgenommen, um festzustellen, ob ein Zusammenhang mit dem früheren Vorfall am Montag besteht oder ob andere Faktoren, wie technische Defekte oder menschliches Versagen, zum Ausbruch führten. Die genaue Analyse wird Zeit benötigen, bis erste Ergebnisse vorliegen.

Auswirkungen auf die Gemeinde und Alltagseinschränkungen

Der Großbrand hat unmittelbare Auswirkungen auf den täglichen Ablauf in Pama. Ein direkt angrenzender Wohnkomplex musste komplett evakuiert werden, wodurch 19 Bewohner ihre Wohnungen verlassen mussten. Zum Glück blieben alle betroffenen Personen unverletzt, was auf die schnelle Reaktion der Rettungskräfte zurückzuführen ist. Dennoch stellt die Evakuierung eine erhebliche Belastung für die Betroffenen dar.

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Neben den direkten Gefahren für die Bewohner schränkt der Brand auch die öffentliche Infrastruktur ein. Die örtliche Schule und der Kindergarten bleiben am Dienstag geschlossen, da sie sich in unmittelbarer Nähe des Brandortes befinden. Zudem ist die Ortsdurchfahrt betroffen und bleibt zumindest bis Dienstagmittag gesperrt. Diese Sperren dienen der Sicherheit der Bevölkerung und ermöglichen den Einsatzkräften ungestört zu arbeiten, bis die Lage vollständig unter Kontrolle ist.