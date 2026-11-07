Großbrand in Niederlangen: 350.000 Euro Schaden durch zerstörte Wohnwagen

Ein technischer Defekt löste Donnerstagabend in Niedersachsen einen schweren Brand aus. Acht Feuerwehrfahrzeuge waren im Einsatz, bevor die Flammen gelöscht waren und der Schaden auf 350.000 Euro geschätzt wurde.

Am Donnerstag, dem 5. November 2026, ereignete sich ein schwerer Großbrand in der Philipp-Reis-Straße im niedersächsischen Dorf Niederlangen. Gegen 15:15 Uhr brach das Feuer zunächst in einem Hallenunterstand aus und griff schnell auf mehrere dort abgestellte Wohnwagen über, die als Unterkunft dienten.

Technischer Defekt als Brandursache verdächtig

Erste Erkenntnisse der Behören deuten darauf hin, dass ein Starkstrom-Verteilerkasten innerhalb des etwa 600 Quadratmeter großen Unterstands infolge eines technischen Defekts in Brand geriet. Die Hitzewirkung des Feuers breitete sich daraufhin auf die benachbarten Unterkünfte aus. Sechs der Wohnwagen wurden durch die Flammen vollständig vernichtet, während vier weitere Wohnwagen durch die intensive Hitzeentwicklung erheblich beschädigt wurden.

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Neben den Unterkünften waren auch zwei Anhänger, ein Firmenfahrzeug sowie ein Sanitärcontainer von den Schäden betroffen. Ein kritischer Moment trat auf, als mindestens eine Gasflasche infolge der Temperaturen explodierte. Die Druckwelle dieser Explosion beschädigte eine Wand einer direkt angrenzenden Firmenhalle erheblich. Auch die Dachkonstruktion des Unterstands selbst verformte sich durch die extreme Hitze, wodurch die installierte Photovoltaikanlage so stark beschädigt wurde, dass sie nicht mehr genutzt werden kann.

Massiver Einsatz der Feuerwehren vor Ort

Zur Bekämpfung des lichtschnell ausbreitenden Feuers rückten die Feuerwehren aus Lathen und Sustrum an. Insgesamt standen acht Feuerwehrfahrzeuge sowie rund 75 Einsatzkräfte für die Löscharbeiten zur Verfügung. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit Personal am Ort des Geschehens im Einsatz, um für die Sicherheit zu sorgen und Verletzungen auszuschließen. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zeitweise zu erheblichen Sichtbehinderungen auf der nahe gelegenen Autobahn 31, größere Verkehrsbeeinträchtigungen wurden jedoch nicht bekannt.

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Gegen 17 Uhr, etwa anderthalb Stunden nach Beginn der Löscharbeiten, konnten die Feuerwehren den Brand vollständig unter Kontrolle bringen und löschen. Die Koordinierung der verschiedenen Einheiten war notwendig, um die Ausbreitung der Flammen auf weitere Gebäude zu verhindern und die gefährdete Gasflasche sicher zu entfernen.

Hoches Schadensvolumen und fortlaufende Ermittlungen

Die finanzielle Bilanz des Vorfalls fällt nach ersten Schätzungen sehr hoch aus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 350.000 Euro beziffert. Die Zahlungen decken nicht nur die Zerstörung der Wohnwagen und Fahrzeuge ab, sondern auch die Reparatur der beschädigten Firmenhallenwand sowie den Austausch der defekten Photovoltaikanlage und der Dachkonstruktion.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen, um den Verdacht auf einen elektrischen Defekt endgültig zu bestätigen oder auszuschließen. Die Behörden bitten mögliche Zeugen, die das Geschehen im Verlauf des Nachmittags am 5. November 2026 beobachtet haben, sich bei den zuständigen Stellen zu melden, um die Aufklärung des Vorgangs zu unterstützen.